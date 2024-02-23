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ЮНИСЕФ поддерживает Туркменистан во внедрении новой профессии «Медицинский социальный работник» для удовлетворения потребностей детей и семей

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Ашхабад, 23 февраля 2024 г. – Сегодня завершается 8-месячный курс «Основы медико-социальной работы с фокусом на социальную инклюзию лиц с инвалидностью», организованный при поддержке ЮНИСЕФ для первого набора новых выпускников-специалистов в области медико-социальной помощи.

Наряду с теоретическими темами и информацией о различных современных профессиональных методах, участники курса получили более глубокие знания и навыки в области раннего развития ребенка и раннего вмешательства. Этот фокус соответствует национальным приоритетам по развитию квалифицированной рабочей силы для поддержки уязвимых детей раннего возраста и их семей. Занятия расширили возможности новых специалистов, размещенных в отдельных учреждениях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), в предоставлении социальных услуг с целью содействия социальной инклюзии детей с инвалидностью и их семей.

Эти специалисты также обрели знания по конкретным техническим вопросам, таким как психическое здоровье детей раннего возраста, физиотерапия и трудотерапия, коммуникация, ассистивные технологии и продукты.
«Введение профессии медико-социального работника является важным шагом для Туркменистана на пути к обеспечению надлежащего удовлетворения потребностей уязвимых детей и их семей. ЮНИСЕФ рад быть частью этого процесса и продолжит поддерживать усилия Туркменистана по укреплению национального потенциала в области медико-социальных услуг и содействию социальной инклюзии». – сказал Александру Нартеа, заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане.

«Я рада быть частью первой когорты медико-социальных работников Туркменистана. Мои новые знания, полученные в результате посещения этого курса, будут полезны для выполнения моих функций и предоставления качественных услуг детям и семьям». – рассказала участница курса Гозель Шадурдыева. ///ЮНИСЕФ Туркменистан, 23 февраля 2024 г.

 

 

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