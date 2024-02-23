Послы ЦУР в Туркменистане – потенциал соответствует возможностям

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

Молодые послы ЦУР – совместная инициатива РКО ООН и правительства Туркменистана -чрезвычайно успешна по всем статьям.

О природе этой инициативы рассказывается в посте представительства ООН в Туркменистане в Instagram:

Молодые послы ЦУР будут отстаивать повестку дня на период до 2030 года в Туркменистане

Чтобы раскрыть потенциал туркменской молодежи, страновая группа ООН, Национальный центр ЦУР, Министерство финансов и экономики и Министерство иностранных дел Туркменистана призвали молодых людей представить идеи о том, как они могут внести свой вклад в повышение осведомленности о ЦУР на национальном уровне.

За последние 4 года в конкурсе приняли участие около 100 энтузиастов, приехавших из всех регионов Туркменистана, чтобы выступить послами Целей устойчивого развития. До настоящего времени было 3 когорты из 18 членов.

Молодые послы ЦУР – это социально активные люди, лидеры своих местных сообществ. Каждый из них будет отстаивать одну глобальную цель среди своих сверстников в течение одного года, распространять информацию об устойчивом развитии среди молодежи, разрабатывать платформу для сотрудничества на национальном и региональном уровнях для создания новых партнерств для достижения ЦУР.

Сегодня послы ЦУР приглашаются на мероприятия высокого уровня, проводимые национальными и международными организациями в Туркменистане, где они представляют свое видение и выступают за устойчивое развитие, где “никто не остается позади”.

Подобная инициатива реализуется в Туркменистане впервые. Подключение молодежи к реализации национальных программ, инициированных Правительством Туркменистана, неразрывно связано с реализацией повестки дня на период до 2030 года.

В июле 2019 года Туркменистан представил свой первый Национальный Добровольный Обзор на политическом форуме высокого уровня, который прошел в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, и один из послов ЦУР присоединился к делегации Туркменистана. — Instagram @sdg_ambassadors_tm

По каким критериям отбираются послы ЦУР?

– Возраст 18-30 лет;

– Гражданин Туркменистана;

– Молодежный лидер, который вносит свой вклад в достижение одной ЦУР на местном и/или национальном уровне посредством своих уникальных общественных инициатив;

– Знание русского и / или английского языков (владение другими официальными языками ООН -преимущество);

– Навыки публичного лидерства, публичных выступлений, ведения блога;

– Глобальное мышление и желание действовать в интересах всего человечества;

– Приверженность принципам и ценностям устойчивого развития.

Четвертая группа послов ЦУР вскоре приступит к исполнению своих обязанностей.

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Механизм молодежных послов ЦУР Туркменистана – это место, где потенциал встречается с возможностями.

Это неоспоримый факт, что каждый молодой человек полон потенциала. Верно и то, что институт послов ЦУР призван предоставить неограниченные возможности для раскрытия каждого аспекта потенциала в благоприятной среде. — Мы делаем это заявление как профессиональные журналисты и независимые наблюдатели.

Система ООН и правительство Туркменистана признали роль послов ЦУР в продвижении Целей устойчивого развития. Мы с ними полностью согласны.

В этом комментарии мы хотим подчеркнуть один момент: роль послов ЦУР как источника позитивного давления со стороны сверстников на свою аудиторию и последователей.

Давление со стороны сверстников обычно рассматривается как негативное явление, и это правильно.

Смартфон – неразлучный спутник каждого молодого человека. Люди проводят значительную часть своего бодрствования на телефоне и в сети. Это врата во все миры, которые существуют – хорошие, плохие, уродливые и мерзкие.

Вот два из самых мягких примеров того с чем молодежь зачастую сталкивается в сети:

Есть люди, которые кормят своих маленьких детей ломтиками лимона и разбивают яйца о лбы своих малышей. Для кого-то это может быть смешно, но с точки зрения этики – это не юмористично.

Существует бесчисленное множество коротких клипов, в которых люди неуважительно относятся к незнакомцам во имя “розыгрыша”. Это не только дурной вкус, но и подрывает основы общества.

На самом деле идея “розыгрыша” приняла неверный оборот довольно давно. То, что начиналось как слегка забавные ситуации, превратилось в жестокие и бессердечные шутки над случайными прохожими. Желание причинить боль незнакомцам и унизить их питает само себя. Это опасное является порой достигает кульминации в нападениях с ножом на улицах.

Существует бесчисленное множество “проблем”. Некоторые из этих проблем, такие как селфи в опасных локациях, уже унесли множество жизней.

Это естественное желание каждого молодого человека – принадлежать к большей группе. Во многих случаях цена принятия в группу состоит в том, чтобы уступить давлению и сделать то, чего они не сделали бы сами.

Существует также вопрос мгновенного удовлетворения, которое приносят “лайки” или поднятые вверх большие пальцы.

Алгоритм большинства социальных платформ таков, что они поднимают ряд вещей до статуса “трендовых”. Как только возник тренд, приверженцы этих самых топовых явлений, продолжают делать то же самое, в более неистовой манере, чтобы сохранить статус тренда как можно дольше.

Все это – и многое другое – называется “негативным давлением сверстников”.

Послы ЦУР Туркменистана стали противоядием от этого негативного давления со стороны сверстников.

Большинство послов ЦУР имеют свои собственные сообщества в социальных сетях, где их последователи через их образы познают, что такое шик, что такое мода, каким должен быть образ действий. Это своего рода отношения сверстников и наставников.

На совместных платформах, включая мероприятия, организуемые системой ООН, послы ЦУР привлекают аудиторию своим обаянием и обостренным чувством равновесия.

Они именно там, где молодые ищут общения – они в интернете. — Они являются мощным оплотом против негативного давления сверстников.

Институт послов ЦУР объединил потенциал и возможности.

Молодые послы ЦУР Туркменистана являются генераторами “позитивного давления со стороны сверстников” ./// nCa, 23 февраля 2024 г. (фото – ООН Туркменистан)