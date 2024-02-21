В ТЮРКСОЙ дан старт мероприятиям в рамках года «Анау – культурная столица тюркского мира – 2024» и празднования 300-летия Махтумкули Фраги

20 февраля 2024 года в Генеральном секретариате Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре, состоялась церемония установки баннера, посвящённого избранию города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году, а также празднованию 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

На состоявшейся перед зданием ТЮРКСОЙ церемонии приняли участие Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Султан Раев, Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, руководители дипломатического корпуса, общественно-политических организаций и представители СМИ.

Таким образом, данная акция является ещё одним ярким свидетельством международного признания роли и значения Туркменистана в контексте развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества. ///Посольство Туркменистана в Турции, 21 февраля 2024 г.