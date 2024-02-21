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Президент Туркменистана принял вновь назначенного Посла Индии

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Во вторник 20 февраля, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял верительные грамоты от вновь назначенного посла Индии в Туркменистане Мадхумиты Хазарики Бхагат, передает TDH.

Дипломат передала тёплые слова приветствия от Президента Республики Индия Драупади Мурму и Премьер-министра страны Нарендры Моди, адресовавших наилучшие пожелания всему туркменскому народу.

При этом подчёркивалось, что в Индии придают большое значение развитию многопланового сотрудничества с дружественным Туркменистаном.

Выразив ответные приветствия руководству Индии, глава Туркменистана с удовлетворением констатировал динамичный, поступательный характер двустороннего партнёрства.

В ходе встречи отмечалось, что Индия является одним из важных партнёров Туркменистана в регионе Южной Азии. Страны развивают конструктивный политико-дипломатический диалог, успешно взаимодействуют в рамках авторитетных международных организаций, о чём наглядно свидетельствует обоюдная поддержка позитивных инициатив, выдвигаемых на мировой арене.

Туркменистан и Индия продуктивно сотрудничают в торгово-экономической сфере, в том числе в таких отраслях, как топливно-энергетический и транспортный секторы, сельское хозяйство, текстильная промышленность.

Имеются большие возможности и потенциал для наращивания взаимовыгодного партнёрства на долгосрочной основе, что в первую очередь касается энергетики и транспорта.

В этом контексте отмечалась значимость реализации проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ). Его претворение в жизнь будет способствовать развитию экономик стран-участниц, созданию новых рабочих мест, строительству объектов социальной и производственной инфраструктуры, привлечению крупных иностранных инвестиций.

Одним из актуальных направлений двустороннего сотрудничества также была названа сфера здравоохранения, где за прошедшие годы налажены эффективные связи. Наглядным примером здесь является плодотворное взаимодействие с индийскими компаниями в области фармацевтической промышленности.

Успешно раздаиваются связи между Индией и Туркменистаном в сфере науки, образования и культуры. Туркменские студенты получают образование в вузах Индии. В Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади преподаётся язык хинди.

В области культурного сотрудничества важная роль отводится проведению взаимных Дней культуры, выставок, научных форумов.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и Посол Мадхумита Хазарика Бхагат выразили уверенность, что туркмено-индийское сотрудничество, опираясь на обоюдную добрую волю, будет и впредь динамично развиваться, обретая новое конкретное наполнение. ///nCa, 21 февраля 2024 г.

 

 

 

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