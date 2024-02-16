Туркменистан повысит прозрачность выполнения обязательств по Парижскому соглашению

В Ашхабаде состоялся семинар, посвященный запуску нового проекта, направленного на повышение прозрачности и эффективности климатической отчетности Туркменистана в рамках выполнения положений Парижского соглашения. Инициатива исходит от Глобального экологического фонда (ГЭФ), который финансово поддерживает сотни энергоэффективных, природоохранных, адаптационных и «зелёных» проектов по всему миру, в том числе в Туркменистане.

ГЭФ поддерживает подготовку совместного проекта Правительства Туркменистана и Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН (ФАО) под названием «Укрепление потенциала Туркменистана для соблюдения расширенной структуры прозрачности в рамках Парижского соглашения». В этой связи в Ашхабаде состоялся первый вводный семинар, на который были приглашены представители министерств и ведомств страны.

Как будет реализован новый проект?

Согласно информации, представленной на семинаре, ожидается многовекторная работа, предполагающая консультации, тренинги, совещания, научный обмен, сотрудничество с госорганизациями.

Проект стартует в сентябре текущего года и продлится несколько лет. Он имеет несколько компонентов:

Подготовка Дорожной карты, плана действий, закрепление навыков, что позволит стране соответствовать требуемому уровню «прозрачности». Совершенствование технической части отчётности по инвентаризации и митигации, климатическому финансированию. Анализ достигнутых результатов, в том числе расчёт климатических потерь и ущерба, – предоставление подобной информации также входит в понятие «открытости». Мониторинг и итоговая оценка.

Для прохождения всех намеченных этапов будут приглашены специалисты Туркменистана из госучреждений, учёные-климатологи и экологи, а также работники партнёрских организаций.

Как сообщалось на семинаре, по предварительным данным готовящегося в настоящее время Четвёртого национального сообщения Туркменистана по РКИК ООН, а также первого добровольного двухгодичного доклада страны (работа над ними завершается), потенциальный объём эмиссии выбросов парниковых газов снижается.

Это объясняется мощной поддержкой государства экологических реформ в экономике, продвижением в стране «зелёных» стандартов, инициированием строительства крупных промышленных комплексов на основе принципов замкнутого цикла производства, снабжением энергоёмких производств экономичными энергоэффективными системами, действенными очистными сооружениями.

Ожидания от нового проекта

Новый метод оформления отчётности по выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения может способствовать более эффективному планированию в сельском и водном хозяйствах, сохранению агробиоразнообразия, развитию экономики, улучшению митигационного статуса каждого государства.

Проект можно назвать одной из сторон выполнения Парижского соглашения, которое предполагает не только выполнение митигационных и адаптационных обязательств, но и создание надёжных систем мониторинга отчётности. ///nCa, 16 февраля 2024 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан»)