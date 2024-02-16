Посол России в Туркменистане Иван Волынкин провел брифинг для представителей российских СМИ, аккредитованных в Туркменистане

16 февраля 2024 года Посол России в Туркменистане Иван Волынкин провел брифинг для журналистов российских СМИ, аккредитованных в Туркменистане.

Ниже приводим ответы Посла Волынкина в ходе брифинга, опубликованные на официальном сайте Посольства России в Туркменистане:

Как бы Вы охарактеризовали текущий уровень взаимоотношений России и Туркменистана? Ожидаются ли в этом году визиты на высшем уровне?

История дипломатических отношений между современными Россией и Туркменистаном насчитывает больше 30 лет. Наши страны связывают дружеские отношения, основанные на принципах равноправия и взаимного уважения. В 2017 году их особый стратегический характер был зафиксирован Договором, а в 2022 году вновь подтвержден Декларацией об углублении стратегического партнерства.

Российско-туркменский диалог стабильно подкрепляется на высоком и высшем уровнях. Президент Туркменистана Уважаемый Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов 9 мая 2023 года посетил Москву для участия в качестве почетного гостя в праздничных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а 26 декабря 2023 года – Санкт-Петербург для участия в неформальном Саммите глав стран Содружества Независимых Государств. В январе 2023 года состоялся визит в Ашхабад Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина.

Столь плотный график контактов наглядно демонстрирует, что руководители наших стран используют все возможности и площадки, включая и многосторонние форматы, чтобы обсуждать наиболее актуальные темы двусторонней повестки дня. Уверен, что и в текущем году состоятся новые интересные встречи.

Каковы объемы торгового оборота за 2023 год в сопоставлении с 2022 годом. Есть ли данные по объемам газовой торговли?

В настоящее время Россия входит в пятерку основных торговых партнеров Туркменистана.

Хочу отметить на этом фоне успешную работу Межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству. Последняя встреча ее сопредседателей – заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Л.Оверчука и заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередова состоялась в декабре прошлого года в Москве. Хочу анонсировать, что проведение очередного заседания Межправкомиссии, а также Второго российско-туркменского бизнес-форума планируется в первой половине этого года.

Что касается объемов товарооборота, то в 2022 году он превысил 1,6 млрд. долл.США. Заметна активизация бизнес-контактов по итогам Первого российско-туркменского бизнес-форума, состоявшегося в январе 2023 года в Ашхабаде.

Зафиксирована положительная динамика объемов внешней торговли неэнергетическими товарами.

В связи с полным исполнением контрактных обязательств по поставке туркменского природного газа в Россию ожидаем улучшения результатов внешнеэкономической деятельности по итогам 2023 года.

Как идет развитие транспортного сотрудничества? В настоящее время Туркменские железные дороги плотно взаимодействуют с РЖД, какие совместные проекты ожидаются в ближайшее время?

Действительно, мы наблюдаем активизацию двустороннего сотрудничества по линии наших министерств и ведомств в области транспорта. В первую очередь речь идет о развитии восточной хорды международного транспортного коридора «Север – Юг». Благодаря совместным усилиям, в 2023 году удалось кратно нарастить объем экспортных, импортных и транзитных перевозок.

Особую роль в этом сыграло железнодорожное сообщение. Ведется дальнейшая работа по совершенствованию сквозной технологии грузопотоков, настройке электронного обмена данными на маршрутах, формированию конкурентоспособных тарифных условий и привлечению дополнительных объемов грузов через международные логистические компании.

Как Вы правильно отметили, российский холдинг «РЖД» наращивает взаимодействие с туркменскими и казахстанскими партнерами для достижения максимальной эффективности маршрута. Немаловажным для развития мультимодальных перевозок станет включение в цифровой реестр транспортно-логистических центров для МТК «Север-Юг» информации о возможностях Международного морского порта Туркменбаши.

Как идет партнерство в образовательной сфере, будет ли создан совместный университет? Как бы Вы в целом охарактеризовали положение русского языка в Туркменистане?

Хотелось бы отметить традиционно высокий уровень гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Многое удалось достичь в сфере образования – наблюдаем неуклонный рост обучающихся из Туркменистана в вузах нашей страны, а тысячи молодых людей уже получили российские дипломы.

Мы, конечно, стараемся идти навстречу и увеличиваем квоты для возможности обучения на бесплатной основе. Так, в прошлом году они были увеличены в два раза с 250 до 500 человек. Успешно реализуется и целевой квотный набор студентов по линии министерств и ведомств.

Ширится взаимодействие между нашими образовательными учреждениями. В 2023 году представители ведущих российских вузов и научных кругов приняли участие в панельной сессии «Российско-Туркменское сотрудничество в области образования: профессиональное развитие для экономики» в рамках Российско-Туркменского бизнес-форума и Международной научной конференции «Город Аркадаг – воплощение цифровых и умных технологий».

В Ашхабаде прошли Международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» с участием более 300 представителей из 27 стран мира, где Россия была представлена самой многочисленной делегацией образовательных учреждений. Реализуются масштабные проекты по организации курсов повышения квалификации.

В 2023 году значительно продвинулась работа по межведомственному взаимодействию в целях создания российско-туркменского университета в Ашхабаде, а также строительству нового корпуса для Совместной российско-туркменской средней общеобразовательной школы им. А.С.Пушкина.

Что касается второй части вопроса, то весьма отрадно, что здесь мы ощущаем популярность и востребованность русского языка. Сохраняется его существенное значение как средства межнационального общения и неотъемлемого инструмента взаимодействия на пространстве СНГ, региональных и международных площадках. Туркменские официальные лица не раз подчеркивали бережное отношение в стране к русскому языку и культуре.

Прошлым летом в столичном парке «Ашхабад» состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню русского языка. Они сменились Неделей российского кино и анимации с бесплатным показом отечественных картин в кинотеатрах Ашхабада. Эти события нашли живой отклик у жителей Туркменистана и вызвали немалый интерес. В этой связи хотел бы выразить благодарность Туркменской Стороне за содействие в их организации. ///Посольство России в Туркменистане, 16 февраля 2024 г.