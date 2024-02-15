Евросоюз и страны ЦА обсудили ситуацию в Афганистане

14 февраля 2024 года в Бишкеке состоялась пятая встреча специальных представителей государств Центральной Азии и Европейского союза по Афганистану.

Во встрече приняли участие спецпредставитель Генерального Секретаря ООН, глава Миссии ООН по содействию Афганистану Роза Отумбаева, спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала и спецпредставитель ЕС по Афганистану Томасом Никлассон.

Туркменскую делегацию на заседании возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов.

На встрече состоялся обмен мнениями экспертов стран-участниц о текущем состоянии развития в социально-экономическом и гуманитарном направлениях, включая проводимою работу в сфере безопасности в Афганистане. Особое внимание было уделено поиску эффективных путей взаимодействия с действующим правительством страны.

Также было отмечено успешное проведение в Ашхабаде 25-26 мая 2023 года четвертой встречи данного формата.

Участники встречи также дали высокую оценку недавнему докладу ООН по Афганистану и выразили поддержку инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по созданию поста Спецпосланника Генерального секретаря ООН по Афганистану.

Мероприятие в Бишкеке состоялось в преддверии новой международной встречи спецпредставителей по Афганистану под эгидой генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которая пройдет 18-19 февраля в Дохе.

На полях заседания была проведена встреча туркменской делегации со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакала и спецпредставителем по Афганистану Томасом Никлассоном. ///nCa, 15 февраля 2024 г.