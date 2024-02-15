News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Евросоюз и страны ЦА обсудили ситуацию в Афганистане

Евросоюз и страны ЦА обсудили ситуацию в Афганистане

By

14 февраля 2024 года в Бишкеке состоялась пятая встреча специальных представителей государств Центральной Азии и Европейского союза по Афганистану.

Во встрече приняли участие спецпредставитель Генерального Секретаря ООН, глава Миссии ООН по содействию Афганистану Роза Отумбаева, спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала и спецпредставитель ЕС по Афганистану Томасом Никлассон.

Туркменскую делегацию на заседании возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов.

На встрече состоялся обмен мнениями экспертов стран-участниц о текущем состоянии развития в социально-экономическом и гуманитарном направлениях, включая проводимою работу в сфере безопасности в Афганистане. Особое внимание было уделено поиску эффективных путей взаимодействия с действующим правительством страны.

Также было отмечено успешное проведение в Ашхабаде 25-26 мая 2023 года четвертой встречи данного формата.

Участники встречи также дали высокую оценку недавнему докладу ООН по Афганистану и выразили поддержку инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по созданию поста Спецпосланника Генерального секретаря ООН по Афганистану.

Мероприятие в Бишкеке состоялось в преддверии новой международной встречи спецпредставителей по Афганистану под эгидой генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которая пройдет 18-19 февраля в Дохе.

На полях заседания была проведена встреча туркменской делегации со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакала и спецпредставителем по Афганистану Томасом Никлассоном. ///nCa, 15 февраля 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. Туркменистан убеждён в необходимости привлечения политико-дипломатических инструментов в достижении мира и процветания в Афганистане
  2. Россия не драматизирует афганскую ситуацию и готова защитить центральноазиатских соседей от ИГИЛ – США объявили о формате будущего присутствия в Афганистане
  3. В Ашхабаде пройдет встреча ЕС-Центральная Азия по Афганистану
  4. Центральноазиатские страны обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с наркотрафиком
  5. Евросоюз и Центральная Азия проведут в ноябре первую региональную конференцию по взаимосвязанности
  6. Главы МИД Казахстана и РЦПДЦА обсудили вопросы превентивной дипломатии в Центральной Азии
  7. Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии выступил на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала
  8. Всемирный Банк: Страны Центральной Азии обсудили предварительную оценку региональной программы «Единое здоровье»
  9. Спецпредставитель Наталья Герман обсудила по телефону текущую ситуацию на Кыргызско-Таджикской границе с Министрами Иностранных Дел Кыргызстана и Таджикистана
  10. Туркменистан призывает международное сообщество продолжить содействовать процессам мирного урегулирования в Афганистане
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan