5 Причин Посетить Урлу, Расцветающий Гастрономический Центр Турции

Известный путеводитель Lonely Planet в своем списке Best in Travel 2024 предлагает посетить Урлу – прекрасный город Измира, расположенный на Эгейском побережье Турции. В этом гастрономическом оазисе, известном своими виноградниками и ресторанами со звездами Michelin, где подают блюда из фермерских продуктов, туристов помимо прочего ждут мощеные улицы, каменные дома с эркерами, а также роскошные и комфортабельные бутик-отели. Перед гостями прекрасной Урлы открываются ее природа, история, культура и гастрономия. Представляем пять причин посетить этот живописный эгейский город…

Поужинайте в ресторанах, отмеченных Michelin

Жизнь в Урле хороша в том числе благодаря замечательному вкусу оливкового масла, ароматам блюд эгейской кухни и восхитительным местным винам. В последние годы шеф-повара-новаторы открывают рестораны, где главная роль отведена великолепным дарам этих плодородных земель, создавая поразительную местную цепочку «от фермы до стола» с использованием устойчивых методов производства. Этот успех привлек внимание инспекторов Michelin, благодаря чему Урла получила шесть звезд в Гиде Michelin на 2024 год. Помимо заведений, отмеченных традиционных звездами, в этом крошечном районе находятся три ресторана, удостоившиеся зеленой звезды и награды в номинации «Сомелье».

Попробуйте вина Урлы

Мягкий климат Урлы идеально подходит для виноградарства. В древние времена вина, производимые в этом районе, разливали в амфоры и отправляли на западное побережье Средиземного и Черного морей. Благодаря непрерывному развитию виноградарства Урла по-прежнему остается привлекательным направлением винного туризма. Именно поэтому в Урле ежегодно проводится Фестиваль винтажа, который проходит в конце августа. На винодельческом маршруте Урлы вы откроете для себя вкуснейшие вина из таких сортов винограда, как Урла Карасы, Фоча Карасы и Гайдура; они есть только здесь, и вина из них возрождаются в местных бутиковых винодельнях.

Откройте для себя оливковые маршруты

Урла расположена в самом плодородном районе Турции, и выращенные здесь оливки составляют изобилие и богатство турецкого стола на протяжении тысяч лет. Здесь растут многовековые оливковые деревья, ведь этот район находится в регионе, известном выращиванием и разведением оливковых деревьев еще с античных времен. Старейшее в мире производство оливкового масла находилось в Клазоменах, древнем поселении на территории современной Урлы. Вы можете принять участие в дегустации оливкового масла, познакомиться с оливковыми маршрутами Урлы и узнать еще больше об истории анатолийских оливок в Музее оливкового масла в Кестеме.

Наслаждайтесь солнечной и теплой эгейской зимой

В Урле есть красивые бухты с кристально чистой водой. Эффектная и неподвластная времени, Урла является излюбленным местом зимнего отдыха благодаря солнечному и теплому эгейскому климату, который вдохновляет на неспешные прогулки по живописным улицам или среди прекрасных насыщенных зеленью пейзажей. Прогулки по очаровательным городским площадям или отдых в уличных кафе, затененных вековыми платанами, – вот любимые занятия в этом районе. Кроме того, туристы могут приобрести изделия ручной работы на деревенских рынках.

Путешествие по истории цивилизаций

Урла, потрясающе красивый прибрежный город, выделяется и своим историческим богатством. Всего в часе езды от Урлы находится древний город Эфес, где расположены храм Артемиды, одно из Семи чудес древнего мира, и впечатляющая библиотека Цельса. Эфес, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, был заселен на протяжении примерно девяти тысяч лет: в доисторический, эллинистический, римский, византийский, бейликский и османский периоды. Стоит посетить и окрестности Эфеса, где сохранились уникальные артефакты раннехристианского периода. Среди важнейших святынь региона – дом Девы Марии, базилика Святого Иоанна Богослова и пещера Семи спящих отроков. ///nCa, 15 февраля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)