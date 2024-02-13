Европейский Банк Реконструкции и Развития поддерживает в Туркменистане реализацию 22 проектов

В настоящее время в портфеле Европейского Банка Реконструкции и Развития в Туркменистана – 22 активных проекта общей стоимостью 24 миллиона евро.

Промышленность, агробизнес и торговля составляют 100% от общего числа проектов.

По состоянию на 31 декабря 2023 года ЕБРР инвестировал в 87 проектов в Туркменистане. Совокупный объем инвестиций Банка в экономику страны оценивается в 324 миллиона евро.

Совокупная сумма ассигнований ЕБРР Туркменистану равна 311 миллионам евро, причем 100% финансирования поступило в частный сектор.

Операционные активы портфеля ЕБРР в Туркменистане составляют 23 миллиона евро.

///nCa, 13 февраля 2024 г.