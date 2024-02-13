Туркменские производители продемонстрировали свои лучшие товары на 31-й международной выставке «ПродЭкспо», проходившей в Москве с 5 по 9 февраля.

В крупной международной экспозиции продуктов питания, напитков и сырья для продовольственного производства, собравшей более 2000 предприятий пищевой промышленности из примерно 40 стран мира, приняли участие известные туркменские компании, такие как “Ak ýol miwe içgileri”, “Ýüpekçi”, «Şerbetli ak gar», “Altyn ýunus”“Balam”, “Bars”, “Täze Aý”. Они представили широкий спектр продуктов питания, включая безалкогольные напитки, кондитерские изделия, фруктовые соки и многое другое.

Особый интерес у участников выставки вызвали кондитерские изделия под торговой маркой «Balam». Уникальные рецепты, использование высококачественных натуральных ингредиентов и привлекательная упаковка – всё это стало ключом к успеху, обеспечив триумф туркменскому производителю. Продукция «Balam» завоевала золотую медаль международного конкурса «Лучший товар – 2024», проводимого на полях «ПродЭкспо – 2024».

Следует отметить, что ежедневно с конвейеров производственных цехов Balam выпускается около 100 килограммов различных видов тортов, печений, восточных сладостей, выпечки на любой вкус.

Весьма популярны на внутреннем рынке Туркменистана безалкогольные напитки и фруктовые соки, производимые хозяйственным обществом «Ýüpekçi» из Марыйского велаята. Пожалуй, всем знаком вкус витаминных напитков «Bold», сокосодержащих холодных чаев торговых марок «Hoşal» и «Buzz». Производитель также экспортирует свою продукцию в зарубежные страны под маркой «Сделано в Туркменистане».

На «ПродЭкспо – 2024» компания Ýüpekçi представила свои новинки, специально разработанные для экспорта на внешний рынок, а именно фирменные напитки «BOLD ENERGY 250 мл» и «BOLD ENERGY 500 мл».

«Ýüpekçi» также не остался без наград: минеральная вода «Bulvar» получила золотую медаль в категории «Здоровый образ жизни», а безалкогольный напиток «RealKola» удостоился серебряной медали в номинации «Инновационный продукт».

Успешное участие туркменских производителей в «ПродЭкспо – 2024» – это еще одно свидетельство их растущего потенциала и конкурентоспособности на мировом рынке.

Частные компании Туркменистана играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, реализации импортозамещающей стратегии и наращивании экспортного потенциала. ///nCa, 13 февраля 2024 г. (по материалам газеты «Туркменистан»)