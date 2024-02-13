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Туркменистан и Афганистан обсуждают вопросы сотрудничества в налоговой сфере

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В Министерстве финансов Афганистана состоялся первый раунд очных переговоров между должностными лицами из налоговых ведомств Афганистана и Туркменистана по вопросу избежания двойного налогообложения, сообщает афганский минфин.

В трехдневной серии переговоров приняли участие чиновники, ответственные за фискальные, технические, правовые и политические вопросов Министерства финансов Афганистана и специалисты по налоговой системе Министерства финансов и экономики Туркменистана, а также представители Посольства Туркменистана в Афганистане.

Повестка дня встреч включала детальные обсуждения вопросов избежания двойного налогообложения, развития торговых отношений, увеличения инвестиций, предотвращения уклонения от уплаты налогов и создания взаимных льгот в этих сферах.

По итогам переговоров согласован первоначальный проект соглашения в налоговой сфере.

Как сообщает министерство, стороны условились в ближайшее время провести следующий раунд переговоров с участием высокопоставленных чиновников из налоговой сферы. ///nCa, 13 февраля 2024 г.

 

 

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