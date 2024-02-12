Туркменская делегация находится с визитом ОАЭ – Туркменистан и ОАЭ стремятся к более широкому сотрудничеству

11 февраля 2024 года в рамках рабочего визита делегации Туркменистана в Объединенные Арабские Эмираты, в Абу-Даби состоялась встреча вице-премьер, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Вице-Президентом, заместителем премьер-министра, Председателем администрации Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мансуром бен Заед Аль Нахайяном.

Как сообщает МИД Туркменистана, отметив высокую динамику развития отношений между Туркменистаном и ОАЭ, стороны обсудили ряд ключевых вопросов в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В ходе встречи был подчеркнут высокий уровень доверительного диалога между высшим руководством двух стран. Также было особо отмечено, что контакты на высоком уровне имеют первостепенное значение в дальнейшем продвижении межгосударственных связей.

Также в этот день состоялась встреча Рашида Мередова с министром энергетики и инфраструктуры Объединённых Арабских Эмиратов Сухейлем бин Мухаммедом Аль Мазруи.

Стороны в частности обсудили вопросы сотрудничества в сфере природного газа, электроэнергетики, возобновляемых источников энергии, транспортно-логистической кооперации.

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями касательно дальнейшей реализации достигнутых ранее договоренностей и подписанных соглашений.

Одновременно стороны отметили перспективу сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ в торгово-экономической сфере, выразив намерение о дальнейшем его расширении.

Визит туркменской делегации в ОАЭ продолжится до 14 февраля.

Напомним также, что в январе этого года Аркадаг Бердымухамедов посетил ОАЭ с рабочим визитом. ///nCa, 12 февраля 2024 г.