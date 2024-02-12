News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменская делегация находится с визитом ОАЭ – Туркменистан и ОАЭ стремятся к более широкому сотрудничеству

Туркменская делегация находится с визитом ОАЭ – Туркменистан и ОАЭ стремятся к более широкому сотрудничеству

By

11 февраля 2024 года в рамках рабочего визита делегации Туркменистана в Объединенные Арабские Эмираты, в Абу-Даби состоялась встреча вице-премьер, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Вице-Президентом, заместителем премьер-министра, Председателем администрации Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мансуром бен Заед Аль Нахайяном.

Как сообщает МИД Туркменистана, отметив высокую динамику развития отношений между Туркменистаном и ОАЭ, стороны обсудили ряд ключевых вопросов в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В ходе встречи был подчеркнут высокий уровень доверительного диалога между высшим руководством двух стран. Также было особо отмечено, что контакты на высоком уровне имеют первостепенное значение в дальнейшем продвижении межгосударственных связей.

Также в этот день состоялась встреча Рашида Мередова с министром энергетики и инфраструктуры Объединённых Арабских Эмиратов Сухейлем бин Мухаммедом Аль Мазруи.

Стороны в частности обсудили вопросы сотрудничества в сфере природного газа, электроэнергетики, возобновляемых источников энергии, транспортно-логистической кооперации.

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями касательно дальнейшей реализации достигнутых ранее договоренностей и подписанных соглашений.

Одновременно стороны отметили перспективу сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ в торгово-экономической сфере, выразив намерение о дальнейшем его расширении.

Визит туркменской делегации в ОАЭ продолжится до 14 февраля.

Напомним также, что в январе этого года Аркадаг Бердымухамедов посетил ОАЭ с рабочим визитом. ///nCa, 12 февраля 2024 г.

 

 

 

Related posts:

  1. Туркменская делегация находится с визитом в Токио  – Мередов обсудил с японскими партнерами реализацию крупных индустриальных проектов в Туркменистане
  2. Парламентская делегация Туркменистана находится с визитом в Республике Корея
  3. В Туркменистан прибыла с визитом представительная делегация Афганистана
  4. Делегация УНП ООН находится с визитом в Туркменистане
  5. (ОБНОВЛЕНО) В Туркменистане с визитом находится делегация «Российских Железных Дорог»
  6. Делегация Туркменистана находится с визитом в Пакистане – стороны обсуждают совместные энергетические проекты 
  7. В Ашхабаде с рабочим визитом находится глава межпарламентской группы дружбы Корея-Туркменистан
  8. Вице-премьер Туркменистана по вопросам торговли находится с визитом в Азербайджане
  9. Туркменская делегация завершила визит в Корею – Вице-премьер по энергетике и строительству провел ряд встреч с деловыми кругами Южной Кореи
  10. Делегация российских парламентариев посетит с визитом Туркменистан
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan