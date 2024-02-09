ПРООН и Правительство Туркменистана расширяют сотрудничество для ускорения достижения Целей устойчивого развития

Сегодня Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Министерство финансов и экономики Туркменистана подписали новый проект: «Платформа для реализации Целей устойчивого развития, фаза 3», демонстрируя твердую приверженность реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Туркменистане.

Ожидается, что новый двухлетний проект будет способствовать устойчивому развитию путем укрепления потенциала Министерства финансов и экономики Туркменистана как государственного органа, ответственного за реализацию финансирования ЦУР, формулирование и реализацию единой экономической политики, стратегий и ключевых социально-экономических мер для достижения ЦУР в стране.

Также, в рамках усилий по содействию присоединению Туркменистана к ВТО, ПРООН планирует оказать экспертную поддержку вместе с международными и национальными специалистами, охватывая вопросы услуг и инвестиций, доступа к банковским и финансовым рынкам, а также анализа налогового законодательства с учетом требований ВТО.

“Мы благодарим Правительство Туркменистана за оказанное доверие и твердо верим, что продолжение этой совместной инициативы поможет нашим партнерам укрепить финансовую основу стратегий национального развития в рамках реализации Целей устойчивого развития и ускорит достижение этих целей в стране” – отметила Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане.

Подписание проекта состоялось после заседания Кабинета Министров Туркменистана, которое состоялось 2 февраля 2024 года. Во время заседания Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил успешную реализацию и хорошие результаты первой и второй фаз проекта “Платформа для реализации Целей устойчивого развития ” и одобрил продолжение проекта – третью фазу, которая будет реализована в 2024-2025 годах в тесном сотрудничестве с ПРООН в Туркменистане.

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Совместный проект «Платформа для реализации Целей устойчивого развития» между ПРООН и Министерством финансов и экономики Туркменистана, запущенный в 2018 году и продолженный во второй фазе в 2021 году, служит совместной платформой для координации усилий соответствующих министерств, ведомств и агентств ООН. в достижении ЦУР. За время своей реализации проект достиг значительных успехов, что послужило основанием для предложения о начале его второго и третьего этапов.

В течение следующих двух лет планируется реализовать III фазу проекта, которая будет сосредоточена на мониторинге прогресса в достижении ЦУР, изучении международной практики финансирования устойчивого развития и принятии мер по подготовке к вступлению в ВТО. ///ПРООН Туркменистан, 9 февраля 2024 г.