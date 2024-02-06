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Туркменский бизнес может занять свободные рыночные ниши в России – российский парламентарий

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Предприниматели из Туркменистана могут заменить ниши продукции и услуг, которые освободились с уходом части иностранных компаний с российского рынка. Такую точку зрения высказал во время встречи с Послом Туркменистана в России Эсеном Айдогдыевым член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат фракции «Единая Россия» Владимир Ресин.

«Сегодня Россия и Туркменистан активно развивают многоплановое сотрудничество, идет процесс укрепления дружеских и экономических связей. Самыми перспективными направлениями партнерства считаются энергетика, транспортно-логистическая и культурно-гуманитарная сферы», – отмечают в пресс-службе фракции.

По мнению Ресина, в перспективе Россия и Туркменистан могут активнее сотрудничать в развитии городов, включая создание «умных городов».

«Россия дорожит деловым сотрудничеством и дружескими связями между нашими странами. Есть большой потенциал роста товарооборота», – сказал депутат.

Стороны отметили высокий уровень культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами (особенно в сфере образования) и сохраняющийся интерес к русскому языку в Туркменистане. ///nCa, 6 февраля 2024 г.

 

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