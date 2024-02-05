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Гуманитарная помощь Туркменистана в виде 2000 тонн сжиженного газа прибыла в Кыргызстан

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Утром 5 февраля 2024 года на железнодорожную станцию г. Шопоков Кыргызской Республики прибыла гуманитарная помощь Туркменистана в виде 2000 тонн сжиженного газа (57 вагон-цистерн), которая была предоставлена туркменской стороной в связи с аварией на ТЭЦ г.Бишкек, сообщает МИД Кыргызстана.

Указанный груз приняли представители Министерства энергетики Кыргызстана, Министерства иностранных дел КР, ГП «Кыргызтранснефтегаз», ГП «НК Кыргыз темир жолу». В ходе данной церемонии также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Кыргызской Республике Н.Голиев.

Помощь была осуществлена по поручению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Ее отправили на безвозмездной основе из Наипского предприятия по производству сжиженного газа, расположенного в Лебапском велаяте.

Гуманитарный груз в Кыргызскую Республику также направил Узбекистан в виде тысячи баллонов с природным газом. Казахстан увеличил поставки электроэнергии в Кыргызстан. 

ТЭЦ города Бишкек – одна из важнейших энергогенерирующих станций Кыргызстана. Взрыв на станции и последующий пожар произошли в ночь на пятницу, 2 февраля. 

ТЭЦ Бишкека за последние 5 лет обеспечивала от 8% до 14% производства электроэнергии в Кыргызстане, пишет издание Tazabek со ссылкой на данные Нацстаткома. По итогам 2023 года все электростанции Кыргызстана выработали 13,8 млрд киловатт-час, из которых 13% (1,8 млрд кВт.ч.) пришлось на выработку ТЭЦ Бишкека. ///nCa, 5 февраля 2024 г. (фото – МИД Кыргызстана)

 

 

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