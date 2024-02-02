Узбекистан и Туркменистан обсуждают проведение межрегионального бизнес-форума

Вопрос о проведении туркмено-узбекского межрегионального бизнес-форума обсуждался недавное на встрече Посла Узбекистана в Туркменистане Акмалжона Кочкарова с хякимом Лебапского велаята Туркменистана Шохратом Амангельдыевым, сообщает UzReport.

Во время встречи собеседники затронули вопросы укрепления торгово-экономических связей между приграничными районами Бухары (Узбекистан) и Лебапcкого велаята, а также перспективы увеличения объемов взаимной торговли.

Итоги Второго Узбекско-туркменского межрегионального форума, состоявшегося в Бухаре 13 июля 2022 года, получили высокую оценку. Между бизнесменами обеих стран были подписаны торговые и инвестиционные контракты на сумму более 450 миллионов долларов.

Шохрат Амангельдыев выразил готовность провести форум в этом году в Туркменабаде.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители всех регионов Узбекистана и Туркменистана, а также будет представлена выставка продукции обеих стран.///nCa, 2 февраля 2024 г.