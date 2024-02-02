News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Узбекистан и Туркменистан обсуждают проведение межрегионального бизнес-форума

Узбекистан и Туркменистан обсуждают проведение межрегионального бизнес-форума

By

Вопрос о проведении туркмено-узбекского межрегионального бизнес-форума обсуждался недавное на встрече Посла Узбекистана в Туркменистане Акмалжона Кочкарова с хякимом Лебапского велаята Туркменистана Шохратом Амангельдыевым, сообщает UzReport.

Во время встречи собеседники затронули вопросы укрепления торгово-экономических связей между приграничными районами Бухары (Узбекистан) и Лебапcкого велаята, а также перспективы увеличения объемов взаимной торговли.

Итоги Второго Узбекско-туркменского межрегионального форума, состоявшегося в Бухаре 13 июля 2022 года, получили высокую оценку. Между бизнесменами обеих стран были подписаны торговые и инвестиционные контракты на сумму более 450 миллионов долларов.

Шохрат Амангельдыев выразил готовность провести форум в этом году в Туркменабаде.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители всех регионов Узбекистана и Туркменистана, а также будет представлена выставка продукции обеих стран.///nCa, 2 февраля 2024 г.

 

Related posts:

  1. Узбекистан инициирует проведение межрегионального Форума «Центральная Азия+Китай»
  2. Узбекистан и Туркменистан проведут двусторонние встречи
  3. Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Иран и Турция обсуждают проект международного транспортного коридора
  4. Узбекистан и Иран обсуждают мультимодальный коридор через Туркменистан
  5. Казахстан, Туркменистан и Узбекистан обсуждают вопросы трансграничного сотрудничества по сохранению биоразнообразия
  6. Итоги Ташкентского международного инвестиционного форума
  7. Узбекистан экспортировал в Китай газ на 1,07 млрд.долл. США в 2022 году
  8. Узбекистан и Туркменистан обсудили развитие экономического сотрудничества
  9. Туркменистан-Турция: Итоги переговоров на высшем уровне и двустороннего бизнес-форума
  10. Бизнес-форум ОЭС
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan