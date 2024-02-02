Обнародован Стратегический план Аппарата Омбудсмена Туркменистана на 2024-2028 гг

Приказом Омбудсмена Туркменистана от 24 января 2024 года утверждён “Стратегический план Аппарата Омбудсмена Туркменистана на 2024-2028 годы”.

Как следует из названия, этот многолетний план представляет собой план деятельности и мероприятий Аппарата Омбудсмена на ближайшие пять лет.

Стратегический план включает четыре приоритетных направления высокого уровня. Три из них направлены на внешнюю деятельность, а один — на внутреннюю работу Аппарата Омбудсмена.

Содействовать всеобщему пониманию и применению прав человека во всех сферах. Защищать права и свободы человека, особенно уязвимых групп населения. Развитие и координация сотрудничества и партнерства в области прав человека. Укрепление потенциала и компетентности Аппарата Омбудсмена как независимого национального правозащитного учреждения .

Эти стратегические приоритеты пересекаются со следующими тремя сквозными приоритетами:

Достижение существенного гендерного равенства;

Уязвимые группы, включая, помимо прочего, лиц с инвалидностью, детей и молодых людей, и сельское население;

Организации гражданского общества продвигающие и защищающие права человека.

«Разработка Стратегического плана является основополагающим шагом на пути укрепления институционального потенциала Аппарата. Это также приведет к увеличению численности персонала и бюджетных ресурсов, необходимых для создания региональных отделений в велаятах и расширения программ и мероприятий», – отмечается в документе.

Ожидается, что Стратегический план также станет крайне важным шагом, направленным на укрепление технического потенциала, эффективности и результативности Аппарата, поскольку Аппарат претендует на аккредитацию Глобального альянса национальных правозащитных учреждений (ГАНПЗУ).

При разработке плана было придано значение национальному законодательству страны, принятым и успешно реализуемым программам и планам по различным областям прав человека, рекомендациям международных экспертов, а также учтен опыт работы Аппарата Омбудсмена за семь лет функционирования.

С текстом «Стратегического плана Аппарата Омбудсмена Туркменистана на 2024-2028 годы» можно ознакомиться по ссылке.

///nCa, 2 февраля 2024 г.