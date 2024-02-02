Министры иностранных дел Туркменистана и Турции провели телефонные переговоры

1 февраля 2024 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом, в ходе которого состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов туркмено-турецкого сотрудничества.

Стороны обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, достигнутых на высшем государственном уровне, а также рассмотрели возможности дальнейшего наращивания потенциала взаимного партнерства в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах.

Руководители внешнеполитических ведомств договорились о поддержании регулярных контактов между министерствами иностранных дел Туркменистана и Турции.

Турецкие новостные агентства сообщают со ссылкой на дипломатические источники, что собеседники обговорили вопросы сотрудничества в энергетике, гражданской авиации, а также двусторонние связи и возможности сотрудничества на многосторонних платформах. ///nCa, 2 февраля 2024 г.