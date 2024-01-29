В Китае открыли производство мотоциклов и электробайков для стран Центральной Азии

В китайском Хоргосе на границе с Казахстаном открылось крупное производство мотоциклов и электробайков, сообщает CGTN. Предприятие расположено в Синьцзянской пилотной зоне свободной торговли и принадлежит местной технологической компании в области новой энергетики Kingold.

Это первый подобный проект в Синьцзяне, полностью ориентированное на рынок Центральной Азии. В предприятие было вложено 150 млн юаней. Главным образом здесь будут производить трехколесные мотоциклы на новых источниках энергии, мопеды и мотоциклы. Уже завершено строительство двух производственных линий, всего их будет четыре.

Каждая производственная линия рассчитана на максимальную сборку в день 500 единиц техники. По словам операционного директора хоргосского предприятия “Чжунцзинь”, Сюн Чжуана, первые 1200 единиц, которые сойдут с конвейера, отправятся в Казахстан.

Предприятие уже получило заказы на более чем 20 000 единиц продукции.

Как рассказал председатель правления хоргосской компании “Чжунцзинь” Юань Чжио, в планах – создание полной производственно-сбытовой цепочки с использованием местных материалов Синьцзяна, таких как сталь и алюминий, льготное электричество.

Кроме того, в дальнейшем планируется довести местное производство деталей, используемых при изготовлении одного мотоцикла, до 60 %. Это позволит значительно снизить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность на рынке.

«В Чунцине также есть производства, ориентированные на центральноазиатский рынок, в том числе на рынок Казахстана. Но себестоимость у нас будет ниже», – пояснил Юань Чжию. ///nCa, 29 января 2024 г.