Пресс-конференция: Посол Ахмет Демирок рассказал о последних достижениях в туркмено-турецких отношениях

25 января 2024 года Посол Турции в Туркменистане Ахмет Демирок провел пресс-конференцию в своей резиденции в Ашхабаде. В мероприятии приняли участие представители посольства, корреспонденты иностранных СМИ, аккредитованных в Туркменистане, и журналисты из основных новостных агентств Туркменистана.

Посол Демирок выступил с исчерпывающей и содержательной речью, в которой осветил текущую ситуацию и последние вехи в туркмено-турецких отношениях.

Ниже приводим перевод речи посла Демирока. Текст разделен на подзаголовки в соответствии с темами, затронутыми в выступлении:

Уважаемые представители прессы,

После вступления в должность Посла Турецкой Республики в Туркменистане я хотел встретиться с вами и поделиться с вами текущим состоянием турецко-туркменских отношений и нашим видением. Спасибо, что приняли наше приглашение и посетили нашу встречу. Я хотел бы встретиться с вами снова в будущем, чтобы обменяться идеями по важным вопросам, касающимся Турции и наших двусторонних отношений с Туркменистаном.

Как вы знаете, в январе 2024 года я вручил верительную грамоту Президенту Туркменистана г-ну Сердару Бердымухамедову и официально приступил к своим обязанностям в качестве Посла Турецкой Республики в Ашгабаде. Господин Президент принял меня очень тепло. Я передал ему приветствие нашего Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Я поблагодарил его за то, что он быстро меня принял, как и подобает тесным отношениям между Турцией и Туркменистаном.

Позже в тот же день я вручил копию своей верительной грамоты заместителю Председателя Кабинета Министров и министру иностранных дел г-ну Рашиду Мередову. Для нашего посольства большая честь работать с г-ном Рашидом Мередовым, очень опытным и старейшим министром иностранных дел. В ходе его приема мы совершили всестороннюю экскурсию по важным вопросам наших двусторонних отношений. Я надеюсь воспользоваться опытом министра иностранных дел во время моего пребывания в должности.

Для меня большая честь служить послом Турции в Туркменистане, который мы считаем своей прародиной. Это также огромная ответственность. Я приобрел важный опыт, работая в разных центрах мира, а совсем недавно, работая в посольстве в Дохе и Асмэре. Вместе с нашими коллегами и советниками в нашем посольстве мы продолжим работу по дальнейшему развитию турецко-туркменских отношений.

Отношения Турции с Туркменистаном основаны на общей истории, языке, религии и культуре

Уважаемые представители прессы,

Отношения Турции с братскими странами и географическими регионами, из которых зародилась наша древняя культура, очень особенные. Турция имеет честь быть первой страной, признавшей независимость турецких государств, включая Туркменистан. Турция, которая была одной из первых стран, поддержавших статус постоянного нейтралитета Туркменистана, полностью поддерживает политику активного нейтралитета Туркменистана.

Наши глубокие отношения с Туркменистаном, основанные на общей истории, языке, религии и культуре, крепнут с каждым днем на основе сотрудничества и общих интересов. После того как Туркменистан провозгласил свою независимость, Турция стала первой страной, открывшей посольство в Туркменистане. В этом процессе наши официальные учреждения, бизнесмены, компании и граждане поддержали своих туркменских братьев в преобразовании независимого Туркменистана в современную страну.

Туркменистан предпринял важный шаг в развитии под руководством национального лидера Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова; Благодаря самоотверженности туркменского народа и его богатым ресурсам он стал центром стабильности и процветания в своем регионе. Я очень рад видеть продолжающееся развитие Туркменистана под руководством уважаемого Президента Сердара Бердымухамедова и хотел бы заявить, что мы всегда будем идти по этому пути вместе с нашими туркменскими братьями.

Взаимные визиты

Дорогие гости,

Взаимные визиты на высшем уровне, которые в последние годы стали более интенсивными, также внесли значительный вклад в то, что наши отношения с Туркменистаном приобрели стратегическое измерение. После участия Уважаемoгo Аркaдагa Гурбангулы Бердымухамедова в саммите Организации тюркских государств, состоявшемся в Стамбуле 12 ноября 2021 года, наш Президент г-н Реджеп Тайип Эрдоган организовал государственный визит в Туркменистан 27-28 ноября 2021 года.

В рамках наших продолжающихся прекрасных двусторонних отношений с Туркменистаном и Азербайджаном реализация механизмов Трехсторонней встречи Турция-Туркменистан-Азербайджан была своевременной. В этом контексте наш Президент посетил Туркменистан по случаю Трехстороннего саммита Турции, Туркменистана и Азербайджана, который состоялся в Авазе, жемчужине Каспия, 14 декабря 2022 года, и где мы вместе подписали множество соглашений.

Визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты г-на Гурбангулы Бердымухамедова в Турцию по случаю состоявшегося в Анкаре 16 марта 2023 г. внеочередного саммита Организации тюркских государств, участие Президента Г-на Сердара Бердымухамедова в церемонии принесения присяги нашего Президента и Официальный визит в нашу стран 25-26 октября 2023 г., первый официальный визит нашего министра иностранных дел г-на Хакана Фидана в Туркменистан 10-11 октября 2023 г., а также визит нашего вице-президента г-на Джевдета Йылмаза в Ашхабад 5-6 декабря 2023 г. был очень полезен для дальнейшего укрепления наших отношений и углубления нашего сотрудничества.

Подписанные в рамках последнего визита Президента 13 соглашений способствовали укреплению правовых основ наших отношений, организованный Бизнес-форум предоставил важную возможность нашим бизнесменам собраться вместе и обменяться мнениями по совместным проектам.

Тот факт, что первый официальный визит Президента Сердара Бердымухамедова в Турцию состоялся в дни, когда мы отмечали 100-летие со дня основания нашей Республики, помог нашим туркменским братьям разделить наше счастье и выразил символическое значение, подчеркивающее принцип «одна нация, два народа». констатирует характер наших отношений.

6 декабря 2023 года в Ашгабаде под сопредседательством нашего вице-президента г-на Джевдета Йылмаза и заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана г-на Батыра Атдаева состоялось 7-е заседание Турецко-туркменской комиссии по межправительственному экономическому сотрудничеству. По итогам встречи был подписан план действий состоящий из 88 пунктов, которые укрепят наше сотрудничество во многих различных областях. В рамках визита также был организован Бизнес-форум с участием около 150 турецких граждан. По этому случаю турецкие и туркменские бизнесмены обсудили возможности коммерческого сотрудничества.

Торгово–экономическое сотрудничество – Турецкие компании успешно завершили в Туркменистане около 1080 проектов на сумму более 50 миллиардов долларов

Глубокоуважаемые участники,

Помимо наших общих интересов, отношения с Туркменистаном, с которым нас связывают душевные узы, развиваются во всех сферах на основе взаимного уважения. Как вы понимаете, эта динамика в отношениях с Туркменистаном находит свое отражение и в ходе нашего торгово-экономического сотрудничества. Наша страна продолжает оставаться одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана.

Текущий объем торговли Турции с Туркменистаном утроился за последние четыре года и достиг 2,1 миллиарда долларов в 2022 году. Потенциал нашего сотрудничества гораздо больше. При нынешнем позитивном курсе наших торговых отношений мы думаем, что в ближайшем будущем объем взаимной торговли еще больше увеличится, и мы легко сможем достичь поставленной общей цели – 5 миллиардов долларов. Мы считаем, что нынешняя торговля и инвестиции будут еще больше увеличиваться в ближайшие годы под руководством глав наших государств.

Выставки составляют важную основу наших коммерческих отношений с Туркменистаном. По случаю визита нашего вице-президента 6-8 декабря 2023 года в Ашгабаде прошла Выставка экспортной продукции Турции. На выставке, в которой приняли участие около 90 компаний из Турции, стенды с турецкой продукцией привлекли большое внимание. Ярмарка прошла чрезвычайно продуктивно и способствовала развитию сотрудничества между туркменскими и турецкими компаниями. Как известно, «Выставка экспортной продукции Турции» пройдет 4-6 декабря 2024 года.

В выставке «Агро-Пак Туркменистан», проходившей 28-30 ноября 2023 года, приняли участие 17 компаний из Турции. Верим, что оборудования, устройства и материалы, производимые турецкими компаниями, внесут существенный вклад в развитие сельского хозяйства и пищевой отрасли Туркменистана. Мы ожидаем, что ярмарку, которую планируется провести в мае этого года, посетит еще больше турецких компаний.

Уважаемые гости,

Помимо торговли, важными составляющими наших отношений с Туркменистаном являются инвестиции, транспорт и энергетика. После обретения независимости Турецкие подрядные компании внесли значительный вклад в преобразование Туркменистана. Мы благодарны руководству Туркменистана за доверие, оказанное нашим компаниям.

С момента обретения Туркменистаном независимости, турецкие компании успешно завершили в Туркменистане около 1080 проектов на сумму более 50 миллиардов долларов. Эти данные, несомненно, являются отражением доверия Туркменистана к турецким компаниям. Турецкие компании реализовали множество важных инфраструктурных проектов в Туркменистане, таких как электростанции, линии электропередачи и распределения, автомагистрали, жилье, торговые центры, университеты, школы, общественные здания, гостиницы, фабрики, каналы, музеи, парки, больницы и строительство портов. Наши компании качественно выполняют свою работу, но при этом делятся своим опытом с туркменскими компаниями и органами власти, с которыми сотрудничают.

2023 год в этом смысле оказался успешным. В 2023 году турецкие компании осуществили 7 проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов. С учетом проектов, начатых в предыдущие годы, в настоящее время турецкими компаниями реализуется 21 проект на сумму в 4,4 миллиарда долларов. Хотели бы видеть турецкие компании в проектах, как второй этап возведения «Умного города Аркадаг» и «Ашгабат Сити», реализация которых может начаться в ближайшем будущем.

Транспортное сотрудничество

Хотя Туркменистан является важным маршрутом для транспортировки турецкой продукции на рынки Центральной Азии, Турция также занимает важную позицию для Туркменистана в плане перевозок в европейских направлениях. В этом контексте мы продолжаем работу в двустороннем и трехстороннем формате с участием Азербайджана, с целью сделать более эффективным «Центральный коридор», значение которого особенно возросло в последнее время. В рамках этого большое значение имеет развитие мультимодальных перевозок, упрощение и ускорение операций.

Энергетическое сотрудничество

Пандемия, которую мы пережили в недавнем прошлом, и геополитические события в регионе еще раз продемонстрировали важность энергетической безопасности и диверсификации ресурсов для всего мира, в особенности Европы. Турция предпринимает важные шаги на пути к тому, чтобы стать газовым хабом. По сути, эти усилия Турции способствуют поддержанию стабильности в нашей близлежащей географии в частности и в Европе в целом. В настоящее время Турция транспортирует каспийский газ в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Туркменистан занимает важное положение не только в области экспорта природного газа, но и электроэнергии благодаря своим существующим и строящимся заводам по преобразованию энергии. Надеемся, что в ближайшее время начнутся работы по транспортировке туркменского природного газа и электроэнергии на западные рынки.

Вопросы культуры также очень важны между двумя братскими странами, Турцией и Туркменистаном

Уважаемые представители средств массовой информации,

Вопросы культуры также очень важны между двумя братскими странами, Турцией и Туркменистаном. Нас радует интерес к турецким сериалам и фильмам, а также турецкой музыке в Туркменистане. В будущем имеем большой потенциал для совместных производств, проливающих свет на нашу историю. Надеемся в ближайшем будущем реализовать совместные проекты в этом направлении.

В 2024 году, объявленном в Туркменистане «Годом Махтумкули Фраги», запланировано проведение множество важных мероприятий. Мы готовы участвовать в организуемых в этих рамках мероприятиях и в качестве Посольства Турции осуществлять возлагаемые на нас обязанности.

Отрадно объявление ТЮРКСОЙ города Анау столицей тюркского мира 2024 года. По этому случаю мы готовы принять участие и оказать поддержку мероприятиям, которые пройдут в Туркменистане.

Прежде чем завершить свои слова, я хотел бы сказать, что двери нашего Посольства и отдела по коммуникациям всегда открыты для вас по любым вопросам и мнениям, которые могут у вас возникнуть относительно двусторонних отношений Турции и Туркменистана. Мы готовы тесно сотрудничать с вами.

Еще раз спасибо за участие на нашей пресс-конференции.

Можем перейти к вопросам. ///nCa, 26 января 2024 г.