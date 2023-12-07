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Туркмено-турецкий бизнес-форум в Ашхабаде – Товарооборот между Туркменистаном и Турцией составил 2,5 млрд.долл.США, опережая показатели 2022 года

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В среду, 6 декабря в Ашхабаде состоялся туркмено-турецкий бизнес-форум, основной темой которого стала интенсификация двустороннего партнёрства в контексте перспективных планов на будущее.

Выступая на форуме глава турецкой делегации вице-президент Турции Джевдет Йылмаз отметил, что объем товарооборота между Турцией и Туркменистаном достиг 2,5 млрд.долл.США за январь-ноябрь 2023 года, уже превысив показатель 2022 года.

Обе стороны шаг за шагом идут к цели по доведению объема торговли до 5 миллиардов долларов, заявил он.

Заместитель председателя Союза палат и бирж Турции Сельчук Озтюрк в своем выступлении сделал акцент на развитии исторического Великого Шёлкового пути с обширной железнодорожной сетью, автомобильными транспортными линиями и энергетическими коридорами.

Новое качество данной трассы станет мостом взаимовыгодного обмена и превратит этот регион в торговую базу, сказал он.

Президент Делового совета Турция–Туркменистан, действующего в рамках Совета внешнеэкономических связей (DEIK), Махмут Эр подчеркнул значимость для всего делового мира сегодняшнего мероприятия, объединившего на одной площадке бизнес-круги двух стран.

Председатель совета управляющих группы компаний «Çalyk Holding» Ахмет Чалык отметил, что представители бизнеса двух стран будут использовать все возможности для улучшения взаимовыгодных коммерческих и инвестиционных отношений.

В выступлениях спикеров туркменской стороны был представлен потенциал экономики Туркменистана с учетом реализуемых реформ в нефтегазовой, транспортной, строительной, химической, энергетической и других отраслях экономики, а также в социальной сфере, создания благоприятной правовой среды для иностранного бизнеса.

На полях нынешнего делового форума между туркменскими и турецкими бизнесменами были подписаны документы, сообщает TDH.


Более конкретное обсуждение совместных проектов и дальнейших направлений взаимодействия состоялось в ходе двусторонних встреч представителей профильных министерств и ведомств Туркменистана, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с турецкими коллегами. ///nCa, 7 декабря 2023 г. (Фото – TDH, соцсети Вице-президента Джевдета Йылмаза)

 

 

 

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