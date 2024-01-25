Экология, климат и вода – фундамент эффективной внутренней и внешней политики

Исмаил Даиров

«Наша страна является частью трансграничной водной системы» – Садыр Жапаров, II Народный курултай, Бишкек, 15-16 декабря 2023 г.

Вопросы политики в области экологии, изменения климата и водных ресурсов всегда были в центре внимания профессиональных интересов автора на протяжении всей его более чем 30-летней карьеры на национальном и региональном уровнях. Причем, если первую часть этого периода составляли вопросы национального уровня, то вторую регионального, поскольку ему приходилось работать в экологических организациях регионального уровня.

Приобретенный опыт работы позволял сравнивать подходы экологических и водных ведомств стран Центральной Азии, проводить анализ эффективности их политики по этим вопросам, понимать интересы, порой весьма противоречивые и сложные, национального и межгосударственного уровней, на дву- и многосторонней основе.

Интересы, не только на уровне отраслевых министерств и ведомств национального уровня, но и как они отражались на вопросах регионального сотрудничества и межгосударственных отношениях, приводя к росту напряженности из-за некомпетентной позиции отдельных министерств и ведомств, которую мало кто понимает ввиду частой сменяемости руководителей и специалистов этих самых министерств и ведомств.

По этим крайне важным вопросам было написано очень много статей за последние более чем 15 лет, с конкретными предложениями по оптимизации нашей политики – внутренней и внешней. В 2021 году даже был выпущен сборник статей «Экология и климат. Кыргызстан в 21 веке», где автор собрал статьи, отражающие видение проблем, и предложил пути их решения.

В этом отношении последние шаги руководства Кыргызской Республики позволяют сделать вывод, что наконец-то высокопоставленные чиновники стали лучше понимать важность вопросов экологии, климата и водных ресурсов, уделять должное внимание использованию воды и активнее высказываться о необходимости сотрудничества с соседями. Об этом свидетельствует мониторинг выступлений президента страны С.Жапарова на различных международных форумах и национальных встречах, анализ которых проводился в ряде авторских статей прошлого года.

В дополнение к ним, президент страны на II Народном курултае в декабре прошлого года заявил о планах повышения статуса органа по управлению водными ресурсами и буквально сразу же подписал документ о создании Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Более того, назначенный глава ведомства Бакыт Торобаев стал одновременно и заместителем председателя Кабинета министров. Это действительно свидетельствует о серьезности намерений поднять вопросы эффективности использования водных ресурсов на качественно новый уровень.

Следует отметить, что из порядка 300 заданных Президенту вопросов с трибуны Курултая почти половина связана с «водными» проблемами (40% – недостаток поливной воды, ирригация, экология). И как сказал сам С.Жапаров, порядка 90% обращений делегатов были связаны с водой.

Сразу же после Курултая глава кабинета министров А. Жапаров 20 декабря 2023 года провел заседание Национального совета по водным и земельным ресурсам при президенте Кыргызской Республики, где заявил, что повышение эффективности управления водными ресурсами – одно из основных направлений государственной политики.

Похоже, наконец-то, мы начинаем понимать важность проблем экологии, изменения климата и водных ресурсов, к чему призывал автор на протяжении последних более чем 15 лет. И понимая важность этих проблем заниматься едва ли не самыми насущными для Кыргызстана и наших соседей по региону – водными проблемами, учитывая нарастающий дефицит воды в последние годы и претензии, мягко говоря, фермеров и населения, и не только их.

Ранее, в октябре 2023 года, во время выступления на заседании Совета глав правительств государств-членов СНГ А.Жапаров обратил внимание на вопрос использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии и продемонстрировал понимание высокой ответственности в вопросе водообеспечения, учитывая, что на территории нашей страны формируется почти половина этих ресурсов региона.

«Мы выступаем за продолжение принятия своевременных мер и реализацию соответствующих проектов в сфере ирригации, энергетики и инфраструктуры, направленных на эффективное использование водных и земельных ресурсов, адаптацию к изменению климата. В этой связи Кыргызская Республика предлагает и продвигает создание взаимовыгодного компенсационного механизма по комплексному использованию ресурсов».

Безусловно, очень правильное и дальновидное предложение, но вот вопрос – каким оно видится в принципе, и каков будет практический механизм его реализации? Об этом и в общих чертах уже давно говорится представителями внешнеполитического ведомства нашей страны на разных встречах, но вот конкретные и компетентные предложения, основанные на знании системной природы проблем, автору пока не встречались.

По этим вопросам был написан ряд критических статей начиная с 2016 года, когда нашим МИДом была принято решение о «заморозке» Кыргызстана в Международном фонде спасение Арала (МФСА). Последние статьи по этой теме – «О реформе МФСА и возможностях для Кыргызстана», «Еще раз о проблемах водных ресурсов и климата в Центральной Азии», «ВЭК – основа «зеленой» энергетики Кыргызстана и интеграции Центральной Азии» и ряд других.

Для защиты от загрязнения водных ресурсов создаются водные и бассейновые администрации, так как основными направлениями Национальной водной стратегии страны на 2023-2040 годы являются защита водных ресурсов от загрязнения, их рациональное использование и реформирование системы управления. Такие структуры уже созданы и работают в соседних странах, и теперь можно надеяться, что вопросы сотрудничества и между ними получат новый более эффективный и скоординированный импульс.

Недавно новый министр Бакыт Торобаев сообщил, что президент поручил улучшить ирригационную сеть, на что из бюджета будет дополнительно выделено 2 млрд. сомов. Средства также заложены на строительство многочисленных бассейнов суточного и декадного регулирования. Программа по строительству резервуаров продлится до 2027 года.

Следует отметить и новые инициативы нашего президента по рассматриваемому блоку вопросов. Так, в декабре он выступил на первом заседании Комитета высокого уровня по глобальному подведению итогов по адаптации в рамках Сегмента высокого уровня 28-й Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, в Дубае, ОАЭ.

«Сегодня я выдвигаю безотлагательный призыв к запуску нового глобального диалога, который будет сосредоточен на ключевом взаимодействии гор и климата. Горы являются водными башнями мира, колыбелями биоразнообразия и стражами здоровья нашей планеты. В то же время они являются одними из наиболее чувствительных экосистем к изменению климата. То, что происходит в наших горах, имеет глубокие последствия для всей жизни на Земле. Кыргызская Республика наблюдает последствия изменения климата на собственном опыте. Наши ледники тают, биоразнообразие под угрозой, люди сталкиваются с беспрецедентными вызовами.

В октябре 2023 года Генеральный Секретарь ООН Антонио Гутерриш, обращаясь с крыши мира, рядом с Эверестом, привел факт того, что Непал за последние 30 лет потерял треть своих ледников. Такая же ситуация наблюдается и у нас в Кыргызстане. Это действительно безумие, которое надо остановить… Давайте выберем путь сотрудничества, предвидения и действий».

Ранее, на Саммите глав государств Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку 20-24 ноября 2023 года С. Жапаров заявил, что Кыргызская Республика наиболее сильно подвержена изменению климата в регионе. «Наши многовековые ледники на Тянь-Шане безвозвратно тают и исчезают с каждым годом. Мы все больше ощущаем серьезные проблемы с нехваткой воды для населения и сельского хозяйства, испытывает трудности сектор гидроэнергетики, меняются погодно-климатические условия в сторону повышения среднегодовой температуры. Кыргызстан активно работает над рациональным использованием водно-энергетических ресурсов и развитием энергосбережения».

Безусловно, это очень правильные идеи и инициативы, как будто списанные из многочисленных авторских статей, против чего автор не имеет ничего против, даже за, но вот как они будут продвигаться в практическом отношении. Ведь их реализация требует неких профессиональных знаний и наличие собственной национальной позиции, основанной на собственных интересах, которые нужно компетентно и профессионально продвигать и защищать, а не ограничиваться общими политическим заявлениями. Или опять будем полагаться на помощь партнеров извне, которым наши национальные интересы до лампочки?..

Более того, как это не раз бывало ранее, отдавая на откуп иностранным высококомпетентным консультантам и советникам продвижение наших внешнеполитических инициатив, озвученных руководителями страны на различных международных форумах, зачастую получалось так, что они, прикрываясь ими, продвигали свои интересы, а про наши национальные интересы никто и не вспоминал…

Как уже указывалось выше, ранее автором много писалось о необходимости не только возобновления Кыргызстаном полноценной деятельности в Международном фонде спасения Арала и его рабочих органах, но и важности занять в нем активную компетентную позицию с целью продвижения наших интересов. В 2016 году была допущена стратегическая ошибка – решение о «заморозке» работы в МФСА, которую необходимо исправлять.

Так или иначе уполномоченные лица от Кыргызстана участвуют в саммитах, рабочих и экспертных мероприятиях МФСА, в том числе заседаниях рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы организации, но в крайне сомнительном статусе «замороженных наблюдателей».

С 1 января 2024 года Казахстан принял председательство в МФСА, а в марте заканчивается двухлетний срок Астаны как председателя в Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Центральной Азии. У нашей республики появляются перспективы и возможность возглавить вторую Комиссию (по сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды), и, направив представителей в Исполнительный комитет МФСА в казахстанскую столицу на три года, качественно подготовиться к принятию Кыргызстаном функций следующего председателя в фонде в 2027-2029 годы.

Однако все это станет возможным только в случае, повторимся, если правительство Кыргызстана примет решение о «разморозке» в деятельности МФСА, т.е. отменит решение нашего внешнеполитического ведомства от 2016 года, как стратегически неверное и ошибочное. И чем скорее, тем лучше.

Президент Казахстана К.Токаев по согласованию с государствами-учредителями МФСА уже назначил на должность председателя Исполкома профессионального дипломата, возглавлявшего не только посольства, но и Организацию экономического сотрудничества – крупную региональную межгосударственную структуру со штаб-квартирой в Тегеране.

И сейчас страны Центральной Азии определяются со своими представителями в Исполкоме МФСА – главного рабочего органа, которые будут работать в Астане предстоящие три года. И если мы определимся с “разморозкой”, то и нам нужно будет в первую очередь определяться с компетентными представителями от Кыргызстана для продвижения наших национальных интересов в рамках этой организации.

Следует отметить, что осенью прошлого года в Президент Казахстана К.Токаев в своем послании народу предложил образовать министерство водных ресурсов и ирригации, путем разделения функций с министерством экологии и природных ресурсов, что свидетельствует о концентрации политики наших соседей по этим вопросам, и их намерении проводить более акцентированную региональную политику.

В этом отношении усиление водного блока в структуре нашего правительства, как и у наших соседей, представляется, будет способствовать более эффективному сотрудничества по всему спектру вопросов, связанных с трансграничными водными ресурсами, изменением климата и экологической безопасности.

Подводя итог сказанному, хотелось бы подчеркнуть, что предпринимаемые шаги правительства по водному блоку в целом представляются шагами в правильном направлении. Однако возникают вопросы об их системной взаимосвязи с экологическим и внешнеполитическим блоком политики, точнее, ее региональным центрально-азиатским уровнем. Насколько эффективными и системными будут эти шаги покажет ближайшее будущее.

Также хотелось бы еще раз подчеркнуть тезис, который постоянно проводился во многих авторских статьях – только компетентная, системная и последовательная внутренняя и внешняя политика в вопросах экологии, климата и водных ресурсов позволит нам быть эффективными. Как говорится, сам Бог дал нам прекрасную Природу с богатыми водными ресурсами, и мы должны суметь распорядиться ими соответственно, в дружбе и согласии с нашими фермерами и водопользователями, а также с соседями и со всеми заинтересованными сторонами и партнерами.

Об авторе:

Даиров Исмаил Айдаргазиевич, директор Регионального горного центра Центральной Азии (РГЦЦА).

Исмаил Даиров работает в должности директора РГЦЦА с 2008 года. РГЦЦА создан Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию Центральной Азии для обеспечения охраны окружающей среды и устойчивого развития горных экосистем. Он является ответственным за координацию сотрудничества между странами Центральной Азии и донорским сообществом/международными организациям по вопросам горной экологии, включая изменение климата. Под его руководством РГЦЦА в сотрудничестве с экспертами Центральной Азии и ЮНЕП разработало региональный Обзор по адаптации горных районов Центральной Азии к изменению климата. Начиная с декабря 2019 он является советником министра экономики Кыргызской Республики.

Имеет более чем 30-ти летний опыт работы в сфере экологии и изменения климата на национальном и региональном центральноазиатском уровнях и имеет свыше 100 опубликованных статей по этим вопросам.

В настоящее время работает консультантом проекта CAMP4ASB «Содействие политическому диалогу и наращиванию потенциала для стран Центральной Азии к 26-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (КС-26 РКИК ООН)»

///nCa, 25 января 2024 г. (Первоначально опубликовано Akipress)