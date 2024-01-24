Япония видит в Туркменистане важного партнера по природным ресурсам и декарбонизации

23 января 2024 года в Токио министр иностранных дел Рашид Мередов встретился с министром иностранных дел Японии Ёко Камикава.

На встрече было отмечено, что в деле укрепления двусторонних отношений особая роль отводится развитию контактов на высшем уровне. В этой связи стороны высказались за целесообразность организации встречи глав двух государств в этом году.

В ходе встречи внимание было уделено развитию торгово-экономических связей, носящих стратегический, устойчивый и долгосрочный характер.

Министр Камикава заявила, что Туркменистан является важным партнером как с точки зрения сотрудничества, связанного с природными ресурсами, так и с декарбонизацией.

В этой связи она заявила, что японские компании поддерживают диверсификацию промышленности Туркменистана посредством крупномасштабных проектов, таких как переработка природного газа. Кроме того, министр выразила заинтересованность Японии в сотрудничестве с Туркменистаном в области энергетического перехода.

В процессе переговоров в качестве перспективных направлений были определены сферы цифровизации и информационных технологий, темы окружающей среды и изменения климата.

Стороны подчеркнули значимость парламентской дипломатии, обусловленной регулярным характером туркмено-японских парламентских обменов. В данном контексте были обозначены предстоящие обоюдные визиты парламентариев в течение года.

Дипломаты обусловились поддерживать интенсивную динамику взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами путем проведения политических консультаций на уровне руководящего состава, расширения контактов представителей стран при международных организациях.

На культурно-гуманитарном треке отмечалось налаженное взаимодействие в сферах образования, науки, культурных обменов, по линии изучения японского языка.

Стороны констатировали плодотворное сотрудничество стран на международных площадках.

Вместе с тем, обсуждались вопросы проведения первого Саммита стран-участниц Диалога «Центральная Азия+Япония».

Министры также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной проблематике, представляющим взаимный интерес.

По итогам переговоров была подписана Программа Сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Японии на 2024-2026 годы. ///nCa, 24 января 2024 г. (по материалам МИД Туркменистана и МИД Японии)