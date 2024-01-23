(ОБНОВЛЕНО) В фокусе декарбонизация и глубокая переработка природного газа – Япония и Туркменистан подписали меморандумы о сотрудничестве

В рамках визита в Токио, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился в понедельник, 22 января с министром экономики, торговли и промышленности Японии Такеши Сайто.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве в экономической и энергетической областях.

По итогам переговоров стороны подписали:

1) Межправительственный меморандум о взаимопонимании в области энергетического перехода

2) Меморандум о взаимопонимании между Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Itochu Corporation и Государственным концерном “Туркменхимия” по проектам строительства заводов по производству бензина и удобрений из природного газа.

Ожидается, что конкретная реализация этих проектов ускорит двустороннее сотрудничество в области энергетики в будущем, отмечают в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.

На встрече, состоявшейся в контексте реализации договоренностей диалога “Центральная Азия + Япония”, стороны обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве в экономической и энергетической областях, а также подтвердили стремление к дальнейшему укреплению отношений в рамках диалога “Центральная Азия + Япония” и встречи на высшем уровне, которые, как ожидается, состоятся в этом году.

Межправительственный меморандум об энергетическом переходе между Японией и Туркменистаном

Согласно Меморандуму, Япония и Туркменистан намерены совместно работать над достижением реалистичного энергетического перехода, используя все доступные источники энергии, технологии и варианты, такие как энергосбережение, возобновляемые источники энергии, водород, аммиак, технологии улавливания, использования и хранение углерода (CCU)/переработка углерода, технологии предотвращения утечки метана и высокоэффективные технологии производства электроэнергии.

Меморандум был подписан между Министерством экономики, торговли и промышленности Японии и Министерством иностранных дел Туркменистана с целью продвижения и укрепления сотрудничества в области энергетики.

В качестве средства достижения этой цели указана поддержка разработки дорожной карты по обеспечению углеродной нейтральности.

Меморандум также укрепляет уже имеющуюся правовую базу, а именно Меморандум о взаимопонимании (дорожную карту), подписанный в 2018 году и обновленный в 2019 году между Туркменистаном и Японией о сотрудничестве в области инфраструктуры. ///nCa, 23 января 2024 г.

МИД Туркменистана сообщает:

Встреча в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии

22 января 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Министром экономики, торговли и промышленности Японии Кен Сайто, в ходе которой стороны выразили нацеленность на укрепление торгово-экономических связей между Туркменистаном и Японией. При этом подчеркивалась важность долгосрочного развития партнерства, учитывая наличие политической воли, широкого экономического потенциала и взаимопонимания.

Отмечена успешная совместная реализация различных проектов, включая строительство химических заводов, газотурбинных электростанций, а также поставку техники и автомобилей. В свете этого достигнутого успеха, стороны выразили готовность к поиску новых возможностей сотрудничества, особенно в области энергетического перехода, включая производство и транспортировку водорода.

Особое внимание было уделено проведению очередного Министерского диалога по энергетической экономике в рамках Диалога «ЦА+Япония», подготовке Дорожной карты в области декарбонизации, механизму совместного кредитования (Joint Crediting Mechanism – JCM), внедрению системы электронной коммерции для улучшения торговых отношений, совместной работе по технологиям разработки и транспортировки водорода. Эти инициативы нацелены на углубление сотрудничества между Туркменистаном и Японией в таких перспективных секторах, как экономика, коммерция, промышленность, энергетика и другие.

По завершению встречи стороны подписали следующие документы, направленные на конкретизацию и развитие обозначенных инициатив и проектов:

– Меморандум о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии по реализации энергетических переходов;

– Меморандум о взаимопонимании на проектирование и строительство «под ключ» Второго Комплекса на базе действующего Завода по производству бензина из газа в Ахалском велаяте;

– Меморандум о взаимопонимании по осуществлению Технических Услуг и Обеспечение Завода «Марыкарбамид» для вывода на проектную мощность;

– Меморандум о взаимопонимании по Рамочным Договорам на Обеспечение и Техническое обслуживание Завода по производству бензина из газа в Ахалском велаяте. ///МИД Туркменистана, 23 января 2024 г.