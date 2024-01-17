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ВОЗ проводит санитарно-просветительские занятия по иммунизации для учеников общеобразовательных школ по всему Туркменистану

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16 января 2024 г. Ашхабад, Туркменистан – В ноябре и декабре 2023 года Страновой офис ВОЗ в Туркменистане в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством образования Туркменистана провёл серию санитарно-просветительских занятий по иммунизации и здоровому образу жизни в школах Туркменистана.

В течение двух месяцев 20 семейных врачей и иммунологов, прошедших обучение в ВОЗ, провели занятия по инфекционным заболеваниям с более чем 1800 учащимися в

30 общеобразовательных школах во всех регионах Туркменистана, проводя профилактические мероприятия и прививая им здоровые привычки.

Данные мероприятия были организованы в городах Туркменистана – Ашхабаде, Балканабаде, Туркменбаши, Дашогузе, Конеургенче, Мары, Байрамали, Туркменабаде и Керки, в рамках проекта ВОЗ-ЕС по реагированию на кризис COVID-19 в Центральной Азии (CACCR).

Дети по всему Туркменистану узнали о важных темах здравоохранения: от правильного мытья рук, до более сложных тем по иммунной системе, вакцинации и профилактике инфекционных заболеваний. На данных занятиях школьникам также была представлена концепция цифрового модуля «Иммунный патруль», разработанного ВОЗ для учащихся средних школ для укрепления знаний об иммунитете и здоровом образе жизни.

 

Школьники, принявшие участие в интерактивных сессиях получили памятные подарки от ВОЗ.

Данные дополнительные занятия в школах были призваны повысить осведомлённость учащихся об инфекционных заболеваниях и масштабах их влияния на здоровье, а также помочь детям в проведении профилактических мероприятий и построении правильного отношения к здоровому образу жизни, укрепляя уверенность в эффективности и безопасности вакцин со своими семьями и друзьями.

В 2024 году ВОЗ продолжит вовлекать молодёжь Туркменистана в вопросы здравоохранения и благополучия в рамках специальной инициативы директора Европейского регионального бюро ВОЗ #Youth4Health (Молодёжь за здоровье). ///ВОЗ Туркменистан

 

 

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