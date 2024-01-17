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В 2023 году судна морского торгового флота Туркменистана перевезли более 2 млн.тонн грузов

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11 января текущего года суднами Акционерного общества закрытого типа «Морской торговый флот» перевезено в иностранные Каспийские порты и доставлено оттуда в порт приписки более двух миллионов тонн грузов, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В числе перевезенных грузов – нефтепродукты, стройматериалы, удобрения, зерно, контейнеры, насыпные и другие туркменские и транзитные грузы. В течение 2023 сухогрузы и паромы доставили в порты назначения около 4000  контейнеров, более 15 000 автомобилей и другой техники.

В течение всего 2023 года бесперебойно обслуживали самую оживлённую на Каспии линию между Международным морским портом Туркменбаши и Бакинским Международным морским торговым портом туркменские автомобильно-пассажирские суда класса RO-PAX «Berkarar» и «Bagtyýar». Каждое из этих судов берёт на борт 54 грузовых автомобиля и 200 пассажиров, преодолевая маршрут за 12 часов.

В ближайшей и среднесрочной перспективе флот примет новые суда, построенные на судостроительной верфи «Balkan», расположенной на территории Международного морского порта Туркменбаши. Особенно востребованы суда-снабженцы, транспортно-буксирные суда, обслуживающие площади морской нефте- и газодобычи.

Инвестпроектами предусматривается увеличение в составе морского торгового флота числа паромов RO-PAX для перевозки накатом железнодорожного и автомобильного транспорта и открытие в связи с этим маршрутов в порты Махачкала, Курык, Астрахань.

В планах также расширение парка нефтяных танкеров, пассажирских и специализированных судов, предназначенных для углубления навигационных каналов, очистки акватории порта и других нужд.

Реализация инвестиционных проектов послужит стабильному увеличению доходов. Достаточно сказать, что ежемесячная прибыль от эксплуатации только судна для сбора мусора и нефтепродуктов с водной поверхности составит приблизительно 120 тысяч долларов США.

В составе Морского торгового флота Туркменистана имеются сухогрузные суда, танкеры по перевозке нефти и нефтепродуктов, пассажирские суда, автомобильно-пассажирские паромы, яхты, буксировщики разного класса и вспомогательные суда.

Маршрутная карта флота включает перевозки из порта Туркменбаши в Астрахань (Россия), Актау (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ензели (Иран), Нау­шехр (Иран), Бендер-Туркмен (Иран).///nCa, 17 января 2024 г.

 

 

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