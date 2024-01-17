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Посол Кореи в Туркменистане посетил Инновационный информационный центр в Ашхабаде

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Посол Кореи в Туркменистане Джи Кю-Тэк 12 января посетил Инновационно-информационный центр в Ашхабаде.

Полпред ознакомился с образовательными программами, охватывающими людей с ограниченными возможностями. Он также принял участие в открытом уроке по изучению корейского языка, получив наглядное представление о методах преподавания, применяемых в центре.

В ходе обмена мнениями Посол и представители центра обсудили объявление 2024 года Годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Это событие приурочено к 300-летию со дня рождения великого поэта и мыслителя, и предполагает проведение разнообразных мероприятий на национальном и международном уровнях, посвященных жизни и наследию Махтумкули Фраги.

Также Посол посетил тренинг по  использованию технологии преобразования текста в речь на компьютерах и смартфонах в образовательных целях для людей со слабым зрением, который был организован данным центром совместно с представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане.

В рамках посещения Послу была презентована и вручена книга Президента Туркменистана «Молодежь – опора Родины».

Посол Джи Кю Тэк выразил удовлетворением тем, что туркменский народ активно пользуется Инновационно-информационным центром. Он выразил готовность и в дальнейшем оказывать поддержку  деятельности Центра.

В знак дружбы и поддержки образовательных и культурных инициатив Посол Кореи в Туркменистане вручил Инновационно-информационному центру несколько книг по обучению и преподаванию корейского языка. Этот жест подчеркивает важность культурного обмена и укрепление связей между Туркменистаном и Кореей в области образования и культуры.

Иновационно-информационный центр открылся в феврале 2022 года при поддержке Национального агентства информационного общества при министерстве науки, технологий и инноваций Республики Корея. В этом центре люди пенсионного возраста, люди с ограниченными возможностями изучают компьютерные курсы на бесплатной основе. Кроме того, проводятся занятия корейского языка и других иностранных языков, уроки по онлайн-разработке программного обеспечения.

Центр предлагает обучение иностранному языку и компьютерной грамотности всем желающим старше 6 лет. ///nCa, 17 января 2024 г.

 

 

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