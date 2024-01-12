ВОЗ и USAID провели тренинг по вовлечению сообществ в лечение туберкулеза

18-22 декабря, 2023 г. – Страновой офис ВОЗ в Туркменистане и Агентство США по международному развитию (USAID) провели комплексный тренинг по стандартизированному пакету услуг поддержки на уровне сообществ в рамках совместного проекта «Ускорение усилий по ликвидации туберкулеза в Туркменистане».

Обучение, проведенное известным экспертом ВОЗ доктором Арменом Хайрапетяном, было направлено на внедрение модели медицинской помощи, ориентированной на пациента, для эффективного предоставления услуг по туберкулезу (ТБ). В ходе тренинга представители Центра профилактики и лечения туберкулеза, кафедры туберкулёза Туркменского государственного медицинского университета и Национального общества красного полумесяца Туркменистана получили знания и обсудили эффективные методы реализации данной модели.

Участники также получили более глубокое представление о ключевых и руководящих принципах реализации вспомогательных услуг, предоставляемых на уровне местных сообществ для улучшения результатов лечения и профилактики туберкулеза, интеграции участия сообщества, прав человека и гендерных аспектов во все противотуберкулезные услуги.

Кроме того, на тренинге были затронуты такие темы, как услуги по туберкулёзу, оказываемые на уровне местных сообществ и особенности работы с ключевыми и уязвимыми группами населения, в том числе для людей, проживающих в конкретных регионах, семейный подход к лечению туберкулёза у детей, оказание противотуберкулезных услуг во время чрезвычайных ситуаций, методика расчета стоимости стандартизированного пакета социальных услуг на уровне местных сообществ и его использование. ///ООН Туркменистан, 11 января 2024 г.