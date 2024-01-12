News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » ВОЗ и USAID провели тренинг по вовлечению сообществ в лечение туберкулеза

ВОЗ и USAID провели тренинг по вовлечению сообществ в лечение туберкулеза

By

18-22 декабря, 2023 г. – Страновой офис ВОЗ в Туркменистане и Агентство США по международному развитию (USAID) провели комплексный тренинг по стандартизированному пакету услуг поддержки на уровне сообществ в рамках совместного проекта «Ускорение усилий по ликвидации туберкулеза в Туркменистане».

Обучение, проведенное  известным экспертом ВОЗ доктором Арменом Хайрапетяном,  было направлено на внедрение модели медицинской помощи, ориентированной на пациента, для эффективного предоставления услуг по туберкулезу (ТБ). В ходе тренинга представители Центра профилактики и лечения туберкулеза, кафедры туберкулёза Туркменского государственного медицинского университета и Национального общества красного полумесяца Туркменистана получили знания и обсудили эффективные методы реализации данной модели.

Участники также получили более глубокое представление о ключевых и руководящих принципах реализации вспомогательных услуг, предоставляемых на уровне местных сообществ для улучшения результатов лечения и профилактики туберкулеза, интеграции участия сообщества, прав человека и гендерных аспектов во все противотуберкулезные услуги.

Кроме того, на тренинге были затронуты такие темы, как услуги по туберкулёзу, оказываемые на уровне местных сообществ и особенности работы с ключевыми и уязвимыми группами населения, в том числе для людей, проживающих в конкретных регионах, семейный подход к лечению туберкулёза у детей, оказание противотуберкулезных услуг во время чрезвычайных ситуаций, методика расчета стоимости стандартизированного пакета социальных услуг на уровне местных сообществ и его использование. ///ООН Туркменистан, 11 января 2024 г.

 

 

 

Related posts:

  1. USAID поддерживает туркменских специалистов в изучении новых методов лечения туберкулёза
  2. Специалисты-водники Туркменистана провели встречу в рамках регионального проекта USAID
  3. ПРООН укрепляет в Туркменистане национальный потенциал по оказанию психосоциальной поддержки молодежи и женщинам на уровне местных сообществ
  4. Обзор прогресса, достигнутого в рамках Совместной программы по расширению прав и возможностей молодежи и вовлечению ее в смягчение угроз, связанных с Пандемией в области здравоохранения
  5. USAID содействует запуску первых услуг сурдоперевода в Туркменистане
  6. Представительство Европейского Союза в Туркменистане и USAID поддерживают выход ремесленников из Лебапского региона Туркменистана на мировые рынки
  7. Страновая команда Глобального Фонда посетила Туркменистан
  8. ПРООН-Туркменистан: эффективное сотрудничество в области здравоохранения
  9. В Дашогузе состоялся тренинг ПРООН по альтернативным источникам доходов для женщин
  10. Туркменские специалисты прошли тренинг по освидетельствованию морских судов
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan