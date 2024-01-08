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Компания Dragon Oil добавляет три новых месторождения в портфель своих активов в Туркменистане

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Компания Dragon Oil Company, принадлежащая правительству Дубая, подписала Меморандум о взаимопонимании с Государственным концерном «Turkmennebit» (Туркменнефть), сообщает официальное информационное агентство ОАЭ WAM. Соглашение предусматривает расширение инвестиций Dragon Oil Company в перспективный нефтегазовый сектор Туркменистана, который включает три новых нефтяных месторождения, расположенных в блоке 19 в туркменском секторе Каспийского моря.

Документ был подписан по итогам встречи Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Саид Мохаммед Аль Тайер, председателем Совета директоров Dragon Oil.

Подписи по меморандумом поставили с эмиратской стороны генеральный директор компании Али Рашид Аль-Джарван и председатель Государственного концерна «Turkmennebit» Агаджанов Гуванч с туркменской стороны.

Аль-Тайер отметил: «Подписание меморандума о взаимопонимании с Туркменистаном отражает большое доверие, которым компания пользуется у правительства Туркменистана, чье присутствие в этой гостеприимной стране насчитывает более 20 лет».

«Компания планирует расширить инвестиции в три нефтяных месторождения с целью увеличения добычи в ближайшем будущем. Туркменистан является очень важной нефтяной страной и обладает большими нефтегазовыми возможностями. Мы стремимся укрепить наше присутствие там за счет новых инвестиций, которые положительно скажутся на обеих сторонах, с одной стороны, увеличат доходы государства от прибыли и создадут новые рабочие места, тем более что только в Туркменистане компания насчитывает более 2000 сотрудников», – заявил он.

Аль-Тайер пояснил, что меморандум позволит компании осуществить передачу технологий Туркменистану в нефтяном секторе. Одновременно компания вложит технические и финансовые инвестиции в разработку месторождений, охватываемых меморандумом.

По его словам, на блоке 19 была проведена сейсморазведка стоимостью 35 миллионов долларов США, которая подтвердила перспективность блока. Он включает в себя три новых месторождения вблизи месторождения Челекен.

Аль-Тайер отметил, что следующим этапом после подписания соглашения станет бурение двух-трех скважин, в то время как третий этап предусматривает добычу при нефтеразведочных работах.

Dragon Oil сотрудничает с Туркменистаном в нефтегазовой сфере на основе соглашения о разделе продукции с 2000 года. Основное внимание компании сосредоточено на добыче углеводородных ресурсов в Каспийском море, в контрактной зоне Челекен. ///nCa, 7 января 2024 г.

 

 

 

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