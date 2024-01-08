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Китайские учёные посетили туркменский поселок Бокурдак в Каракумах

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Специалисты Синьцзянского института экологии и географии и его исследовательского центра зелёного развития для Великого Шёлкового пути, а также Института геологии и геофизики, относящихся к Академии наук Китая, других научных учреждений Академии наук Китая (АНК) посетили Туркменистан в конце декабря провели встречи с туркменскими коллегами Министерства охраны окружающей среды и Госкомитета водного хозяйства страны, их структурных научных подразделений, в том числе Национального института пустынь, растительного и животного мира (НИПРЖМ), сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Китайские ученые  в рамках визита в Туркменистан совершили поездку в посёлок городского типа Бокурдак, расположенный среди высоких песчаных барханов пустыни Каракумы, в 91 км севернее города Ашхабада вдоль трассы Ашхабад-Дашогуз. Официальной истории посёлка более ста лет.

Делегации из Китая была устроена экскурсия вглубь пустыни, барханы которой отличаются высотой до 50 метров, для осмотра растительного покрова, в том числе многолетних посадок саксаула белого и чёрного, которые были совершены на ближайших к посёлку покатых песчаных склонах для защиты строений.

В ходе поездки в Бокурдак состоялся полевой обмен мнениями. Члены китайской делегации – генеральный директор Синьцзянского института экологии и географии Академии наук Китая, доктор наук, профессор Джанг Юаминг, а также президент фонда Альянса международных научных организаций, почётный президент Академического отдела АНК, ведущий учёный в нанонауках института химии Баи Чунли высоко оценили потенциал туркменской пустыноведческой науки, выразили заинтересованность в научном партнёрстве для повышения эффективности борьбы с опустыниванием, деградацией земель, сохранения биоразнообразия.

Говорилось о возможности повышения профподготовки по программам магистратуры, посредством совместных полевых изысканий, выполнения совместных экологических и научно-технических программ в области аральской и климатической проблематики, обеспечения устойчивого развития стран Центральной Азии, Китая и других сопредельных государств.

 Одним из важных направлений названо исследование функционирования экосистем на аридных и полуаридных территориях на фоне изменения климата с привлечением партнёрских научно-исследовательских институт Китая и Туркменистана.

Гости из Китая с интересом ознакомились с бытом сельчан, погостили в войлочной юрте, попробовали национальную кухню. Специально для них был приготовлен мясной пирог ишлекли  с начинкой из резаной баранины. Готовят такое блюдо в горячем каракумском чистом песке, в который периодически добавляют угли.

Группа учёных также побывала на пустынной метеорологической станции, возле метеоплощадки которой имеются поросли молодой плодоносящей фисташки.

Осматривая разнообразие растительности в пределах посёлка, учёные отметили благотворную непрерывность проведения посадок наравне с ростом домостроения, а также растения, поддающиеся акклиматизации к суровым погодным и климатическим условиям Каракумов. Здесь можно встретить тростник арундо, хвойные, среди плодовых – урюк, в плотных садовых посадках он стабильно плодоносит. ///nCa, 8 января 2024 г.

 

 

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