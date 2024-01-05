Турция: в Чаталхёюке, одном из древнейших городов мира, открылся современный Информационно-туристический центр

Находящийся в провинции Конья, Турция, крупнейшее известное поселение эпохи неолита и один из древнейших городов мира Чаталхёюк построили более 9000 лет назад. Он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО из-за его культурного значения.

Расположенный на территории археологических раскопок Информационно-туристический центр Чаталхёюк, крупнейшее общественное здание деревянной конструкции в Турции, расположен на общей площади 28 тысяч 500 квадратных метров и имеет закрытую площадь 4 тысячи 500 квадратных метров.

Информационно-туристический центр Чаталхёюк, который, как ожидается, будет способствовать популяризации этого места и стимулировать туризм в Конье, знаменует новую эру исследования и признания этого археологического сокровища.

В центре, который состоит из 7 различных секций и одновременно служит музеем; также имеются рабочие офисы, зона продажи сувениров, многофункциональный зал, смотровая вышка, зоны кафетерия и парковка на 151 автомобиль.

Этот совместный проект, поддерживаемый столичным муниципалитетом Коньи, Агентством развития Мевланы и Министерством культуры и туризма, символизирует приверженность Турции сохранению и устойчивому распространению наследия Чаталхёюка. ///nCa, 5 января 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)