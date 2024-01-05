Президент Туркменистана провел телефонный разговор с Президентом Ирана

В четверг, 4 января 2024 г, состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

Президент Сердар Бердымухамедов от себя лично и от имени Аркадага Бердымухамедова выразил глубокие соболезнования в связи с трагическим событием в Кермане.

Затрагивая тему двусторонних отношений, президенты обсудили развитие торгово-экономических отношений, в том числе в области ТЭК, транспорта и связи, лёгкой промышленности, сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли. В числе приоритетов туркмено-иранского партнёрства была обозначена культурно-гуманитарная сфера.

Раиси заявил, что отношения с дружественным и братским Туркменистаном «находятся на очень хорошем уровне», и подчеркнул, что «при наличии воли, которая существует между высокопоставленными должностными лицами двух стран, будут предприняты позитивные шаги в развитии отношений между двумя странами».

В свою очередь, Бердымухамедов также назвал Иран одним из важнейших торговых партнеров Туркменистана, отметив наличие «у двух государств множества возможностей для развития сотрудничества».///nCa, 5 января 2024 г.