Турецкое Село Шириндже названо одним из лучших туристических сел мира

Село Шириндже в Измирском районе Турции было признано одним из «Лучших Туристических Сел 2023 года» Всемирной организацией туризма (ВОТ) Организации Объединенных Наций. Шириндже – это зеленый оазис в одном из самых привлекательных городов на чудесном Эгейском побережье Турции, известном своей природой, историей, культурой и гастрономией.

Это небольшое село с аутентичной атмосферой приносит свою вековую историю в современность. К извилистой горной дороге, ведущей к поселку, который расположен на высоте 350 метров над уровнем моря, поднимаются туристы. Встречают их вид на мандариновые, инжировые и оливковые деревья, звуки поющих птиц, а также дружелюбные собаки и кошки, которых кормят местные жители. Шириндже состоит из великолепных домов, построенных на склонах, каждый из которых спроектирован для максимального обзора и естественного света. Он окружен фруктовыми деревьями, оливковыми рощами и виноградниками, которые обеспечивают сообщество средствами к существованию и образом жизни на протяжении веков.

Помимо своей природной красоты, Шириндже стала известной своими сладкими фруктовыми винами, приготовленными из почти всех фруктов, выращиваемых в этом районе. В результате все больше посетителей выбирают Шириндже для спокойных уик-эндов вдали от городской суеты. Многие каменные особняки села были преобразованы в уютные бутик-отели, где гости могут отдохнуть у камина. В то же время рестораны, предлагающие эгейские вкусы, и вкусные фруктовые вина Шириндже сделали этот район любимым туристическим направлением. Именно поэтому включение Шириндже в список «Лучших Туристических Сел 2023 года» ВОТ заслуженно.

Эгейская традиция, на протяжении веков: сбор урожая оливок и винограда

Основанная на плодородной почве Эгейского региона, Шириндже сохранила свою аутентичность. Жизнь в деревне течет так, как это было в прошлом: местные жители по-прежнему занимаются фермерством, а овцы пасутся. Жители производят варенье и вино из плодов своих садов. Ручей деревни до сих пор поставляет питьевую воду, как это было в течение сотен лет. В то же время растущая популярность Шириндже расширила бизнес-возможности для местных жителей, которые теперь продают множество продуктов городским посетителям с уютных прилавков в узких улицах деревни. Домашние варенья, сиропы и фруктовые вина, а также ремесла и сувениры в стиле эгейской деревни, пользуются высоким спросом.

Мягкий климат Шириндже придает ему своеобразное очарование. Весной природа оживает, превращая деревню в зеленый рай, а осень приносит другой ритм в район. Звонки, объявляющие начало урожая, возвещают о напряженном периоде в оливковых рощах и винодельнях. Это месяцы интенсивной активности для жителей Шириндже, которые выращивают оливки и производят высококачественное оливковое масло Эгеи. Виноградарство играет важную роль в социальной жизни местности, сохраняя богатую историю и культурное наследие деревни. Зимой, более спокойное время в Шириндже, посетители могут отдохнуть у камина и насладиться эгейскими вкусами и глинтвейном.

В самом сердце цивилизаций Земли

Расположенное в одном из самых красивых мест в мире, Шириндже предоставляет удобный доступ к нескольким впечатляющим древним памятникам. Это прекрасное село в Сельчуке, районе Измира, вошло в список «Лучших мест для посещения в 2024 году» Lonely Planet и окружено несколькими объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Шириндже всего в 8 км от Сельчука, где находятся развалины Храма Артемиды – одного из Семи Чудес Древнего мира, и в 12 км от древнего города Эфеса, одного из важнейших центров античности, заселенного примерно 9 000 лет, начиная с доисторического периода и до эллинистического, римского, византийского, периода княжеств и османского. Вокруг Эфеса находятся уникальные сооружения и артефакты раннего христианского периода, включая святыни Дома Девы Марии, базилику Святого Иоанна и Пещеру Семи Спящих. ///nCa, 29 декабря 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)