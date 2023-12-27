Президент Туркменистана принял участие в неформальном саммите СНГ в России

Во вторник, 26 декабря, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в неформальном саммите стран Содружества Независимых Государств в городе Санкт-Петербург.

В саммите приняли участие Президент России Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Перед началом неформальной встречи, главы государств СНГ посетили известные достопримечательности Петербурга – дворцово-парковый заповедник «Павловск», «Царское Село» и Петергоф. Все три исторических памятника, построенные в XVIII-XIX века, внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считаются шедеврами архитектуры и садово-паркового искусства.

Далее встреча продолжилась в Константиновском дворце.

Приветствуя участников саммита, Путин отметил, что подобные встречи предоставляют очень хорошую возможность вместе подвести итоги деятельности Содружества Независимых Государств, поговорить о планах на перспективу и обсудить волнующие вопросы международной повестки дня.

Он также рассказал об ключевых направлениях будущего председательства России в СНГ, обратив внимание на то, что дальнейшему укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ будет уделено пристальное внимание. «В уходящем году товарооборот между странами СНГ продемонстрировал устойчивый рост. По данным за 10 месяцев, он увеличился на два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 83,7 миллиарда долларов», – заявил Путин.

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Комментарий TDH: Рассматривая Содружество Независимых Государств в качестве уникальной платформы для выстраивания долгосрочного партнёрства, наша страна регулярно выдвигает конкретные предложения, главная цель которых – выработка востребованных временем эффективных форм взаимодействия.

В данном контексте следует напомнить, что в ходе состоявшегося 13 октября текущего года очередного заседания Совета глав государств СНГ Президент Сердар Бердымухамедов выступил с новыми конструктивными инициативами, практическая реализация которых призвана придать действенный импульс многолетним межгосударственным отношениям в формате СНГ, а также обеспечить безопасность, стабильность и устойчивое развитие не только на пространстве Содружества, но и в мире.

Вместе с тем важно подчеркнуть, что приоритетные позиции Туркменистана, озвученные на Саммите в Бишкеке, полностью отвечают инициативам, представленным Президентом Сердаром Бердымухамедовым с высокой трибуны Генассамблеи Сообщества Наций. В частности, это – обсуждение возможностей выработки под эгидой ООН Стратегии глобальной безопасности, а также учреждения Института нейтралитета и безопасности, дальнейшее укрепление многостороннего партнёрства в рамках Группы друзей нейтралитета, созданной по инициативе туркменской стороны в стенах ООН, создание под эгидой ООН Совещания/Диалога по безопасности в Центральной Азии.

Наряду с этим в ходе состоявшейся осенью 2023 года встречи на высшем уровне Президент Сердар Бердымухамедов высказался за консолидацию дальнейших усилий по противодействию таким серьёзным вызовам современного мира, как террористическая опасность, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, проникновение на пространство СНГ радикальных и экстремистских элементов, по вопросам, связанным с киберугрозами и иными вызовами.

Безусловно, приоритетным направлением партнёрства в рамках Содружества является экономика. В этой связи важно упомянуть, что в 2019 году в Ашхабаде на Саммите СНГ была подписана Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества, разработанная по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова. Данный документ лёг в основу принятой позже Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, предусматривающей тесное взаимодействие в сферах торговли, промышленной кооперации, транспорта, энергетики, инвестиций и в других отраслях. Это именно те секторы, в которых государства Содружества могут достойно конкурировать на внешних рынках, предлагать потенциальным партнёрам выгодные условия для продуктивного сотрудничества.

Отмечая важность продвижения экономических интересов СНГ за его географические пределы, интегрирования в совместные проекты сопредельных стран и соседних регионов, туркменская сторона неоднократно выступала с инициативами по диверсификации энергетических, транспортно-коммуникационных составляющих в контексте развития масштабных инфраструктурных коридоров Север–Юг и Восток–Запад. Государства Содружества, объединённые географией и исконными отношениями дружбы и братства, в современную эпоху располагают объективными преимуществами, оптимальное использование которых отвечает интересам всеобщего благополучия.

Партнёрство в гуманитарной сфере по-прежнему остаётся ключевым в формате СНГ. Культурная взаимосвязь и духовная близость народов наших стран, многовековая общая история являются тем прочным фундаментом, на котором выстраиваются интеграционные процессы в рамках Содружества.

В данном контексте следует также отметить, что основной темой повестки дня заседания Совета глав правительств государств-участников СНГ, состоявшегося 18 декабря текущего года, стало расширение контактов именно в этом направлении. Взаимодействие в сферах науки и образования, культуры и искусства, молодёжной политики, а также здравоохранения и спорта, по обоюдному мнению глав стран Содружества, является неотъемлемым фактором сближения стран и народов, упрочения доверительных отношений между ними.

Ещё один значимый вектор взаимодействия на площадке СНГ – по линии парламентов, активное задействование в этих целях опыта Межпарламентской Ассамблеи Содружества. В этом плане важно отметить, что Туркменистан считает, что с учётом возросшей роли парламентской дипломатии в современном мире такой формат, объединяющий глав парламентов государств СНГ, сегодня более чем востребован.

Наша страна ратует за повышение международного авторитета Содружества Независимых Государств, его позитивного влияния на современные глобальные и региональные процессы. Все эти годы государства СНГ твёрдо отстаивают принципы равноправия и уважительности в межгосударственных отношениях, выступают за утверждение в глобальной повестке культуры мира и диалога, упрочение стабильности и безопасности на планете, внося весомый вклад в выполнение ЦУР.

В данном контексте весьма показательны их активное и продуктивное взаимодействие на площадках международных и региональных организаций, налаженная практика обоюдной поддержки при рассмотрении и принятии важных резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, голосовании по кандидатурам в выборные органы ООН.

Недавно на состоявшемся 19 декабря этого года 49-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были рассмотрены и единогласно приняты представленные Туркменистаном Резолюции – «Ключевая роль надёжной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития» и «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития», соавторами которых выступили страны-партнёры по Содружеству.

Оказываемая друг другу государствами-участниками СНГ поддержка на международной арене является свидетельством того, что страны Содружества, обладающие огромным политико-дипломатическим потенциалом, выступают с консолидированных позиций в Организации Объединённых Наций, других авторитетных международных и региональных структурах. При этом все страны-члены исходят из необходимости вернуть в мировую политику уважение к праву, культуру диалога, доверие и предсказуемость в отношениях между государствами.

Именно такой подход позволяет Содружеству Независимых Государств в течение уже более тридцати лет сохранять гибкость, вырабатывать механизмы, нацеленные на наращивание интеграционных процессов в рамках СНГ в перспективных векторах многостороннего партнёрства, и в целом обуславливает существование данного Объединения в качестве неотъемлемого элемента системы международной стабильности и безопасности.

На нынешней встрече на высшем уровне особый акцент был сделан на важности придания традиционному партнёрству качественно нового наполнения, исходя из общности стоящих целей и задач. При этом также отмечалась необходимость создания действенных механизмов системных политических консультаций между странами-членами СНГ с учётом накопленного позитивного опыта совместной работы.

В ходе обмена мнениями о приоритетных направлениях взаимодействия с расчётом на ближайшую и долгосрочную перспективу главы государств выразили твёрдую уверенность, что принятые решения и достигнутые договорённости в текущем году в рамках различных форумов, мероприятий и встреч будут содействовать углублению межгосударственных отношений на пространстве СНГ во всеобщих интересах и во благо дружественных народов.

В целом нынешняя встреча в верхах в неофициальном формате, на которой были обсуждены вопросы как региональной, так и международной повестки дня, стала очередным наглядным подтверждением стремления стран-участниц СНГ и впредь совместно выстраивать сотрудничество на пространстве Содружества в духе стратегического партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов всех государств.

По завершении программы рабочего визита в Российскую Федерацию Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направился в Международный аэропорт «Пулково», откуда отбыл на Родину.

В состоявшейся в воздушной гавани города Ашхабад беседе Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Туркменистане И.Волынкин поздравил Президента Сердара Бердымухамедова с успехом рабочего визита и отметил, что участие главы государства в неформальном Саммите служит свидетельством продуктивно развивающихся межгосударственных отношений, базирующихся на принципах обоюдного уважения и равенства, общности духовных и нравственных ценностей народов стран СНГ. Вместе с тем была выражена твёрдая уверенность, что традиционно дружественное туркмено-российское сотрудничество будет и впредь укрепляться на взаимовыгодной долгосрочной основе, наполняясь новым конкретным содержанием. ///TDH/nCa, 27 декабря 2023 г. (Фото – официальный вебсайт Президента России)