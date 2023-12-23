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В Москве состоялось 9-е Заседание Группы Высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций Межправительственной Туркмено-Российской Комиссии по Экономическому Сотрудничеству

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21-22 декабря 2023 года в Москве состоялось девятое заседание Группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций в рамках Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает Посольство Туркменистана в России.

Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана К.Курбанов, а российскую – заместитель министра экономического развития Российской Федерации Д.Вольвач.

На заседании стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, перспективных совместных проектов, условий совершенствования взаимной торговли, взаимодействия в сферах промышленности и энергетики, а также в образовательной сфере.

В завершение заседания был подписан соответствующий протокол. ///nCa, 23 декабря 2023 г.

 

 

 

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