ЕАБР: взаимные прямые инвестиции между странами Центральной Азии растут на 9,2% в год в среднем за последние семь лет

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Центральной Азии оценивается в 1,1 миллиарда долларов США к концу первого полугодия 2023 года, что в 1,8 раза больше, чем в 2016 году. Об этом говорится в докладе Евразийского Банка Развития «Мониторинг Взаимных инвестиций ЕАБР 2023».

Аналитики ЕАБР отмечают, что к середине 2023 года объем ПИИ стран Евразии достиг 48,8 млрд долларов США после увеличения на 5,4% в 2022 году и продолжения роста в 2023 году.

Казахстан укрепил свой статус регионального лидера по объему входящих взаимных прямых инвестиций с долей 27,2% по состоянию на июнь 2023 года против 26,6% в 2021 году, за ним следуют Узбекистан (19,8%), Беларусь (12,0%), Россия (9,8%). %) и Азербайджан (8,7%).

Исследователи ЕАБР отмечают, что объем прямых иностранных инвестиций в Центральную Азию по итогам первого полугодия 2023 года составил $1,1 млрд, увеличившись по сравнению с 2016 годом в 1,8 раза.

Основные направления взаимных капиталовложений: сырьевые отрасли (31,7%), обрабатывающая промышленность (25,0%) и финансовые услуги (21,9%).

Основными внутренними инвесторами в регионе являются Казахстан (с долей порядка 87%) и Узбекистан (13%). Главный получатель взаимных инвестиций в Центральной Азии — Кыргызстан с долей в 63%. За ним следуют Узбекистан (24%) и Казахстан (11%).

Крупнейшие проекты в регионе реализуют казахстанские компании Kaz Minerals, United Cement Group, «Народный банк» и «Верный Капитал», узбекские Artel и Alliance Textile.

Основные объемы взаимных инвестиций стран Евразийского региона связаны с Китаем и Турцией. На них приходится 79,9 млрд и 68,1 млрд долл. соответственно из общего объема взаимных ПИИ 158,2 млрд долл. Китай в основном является чистым инвестором в регион, Турция — чистый реципиент капитала из Евразийского региона.

В докладе отмечается, что в Центральной Азии китайские инвестиции превышают российские в 2,3 раза. По итогам первого полугодия 2023 г. объем китайских инвестиций составил 55,9 млрд долл., российских — 23,8 млрд долл. Для обеих стран наибольший интерес представляют проекты в сырьевых секторах экономик стран региона.

В среднесрочной перспективе неопределенность может сохраниться в динамике взаимных инвестиций стран Евразии. Аналитики ЕАБР отмечают следующие факторы, которые будут определять среднесрочные тенденции взаимных инвестиций:

«Эффект геополитической близости»продолжит играть важную роль. Доля стран ЕАЭС во взаимных инвестициях Евразийского региона будет расти. Динамичный рост в обрабатывающей промышленности. Этому будет способствовать повышение потенциала промышленной кооперации в силу сокращения импорта из западных стран. Одним из примеров является компания «Технониколь», начавшая строительство завода по производству тепло- и звукоизоляционных материалов из каменной ваты в Казахстане в 2022 г. 3. Привлекательность транспортно-логистического сектора повышается. Это объясняется переориентацией товарных потоков, главным образом проходящих через Центральную Азию, а также планами крупнейших российских маркетплейсов по локализации дистрибьютерских центров в странах Центральной Азии. Увеличение капиталовложений из России в страны Евразийского региона. Инвестиции, ранее предназначаемые для расширения на западных рынках, вероятно, будут перенаправлены на реализацию проектов в странах ЕАЭС и Центральной Азии. Динамика накопленных взаимных ПИИ в финансовом и телекоммуникационном секторах, возможно, будет стагнировать. Текущий тренд объясняется уходом крупнейших российских и казахстанских банков из ряда стран региона. Проекты в телекоммуникационной отрасли также сокращаются. Скромный рост объемов инвестиций в«зеленые» проекты. К первой половине 2023 г. в регионе насчитывается всего шесть проектов, относящихся к «зеленой» экономике, с общей долей 1% от всех инвестиций в регионе.

Полный текст доклада «Мониторинг Взаимных инвестиций ЕАБР 2023» доступен здесь: https://eabr.org/analytics/special-reports/monitoring-vzaimnykh-investitsiy-eabr-2023/

///nCa, 20 декабря 2023 г.