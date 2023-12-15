Туркменские эксперты приняли участие в Стратегическом диалоге Центральная Азия–Республика Корея

Туркменские эксперты приняли участие в Международном форуме под названием «Стратегический диалог Центральная Азия–Республика Корея: перспективы взаимовыгодного сотрудничества», который на днях прошел в гибридном формате в Узбекистане.

О высказанных на форуме идеях и дискуссиях рассказали в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» участники встречи из Туркменистана главный научный сотрудник Оразмухаммет Аннабаев и Довлетмурад Маммедов, научный сотрудник из Научного центра стратегических исследований Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

По мнению Оразмухаммета Аннабаева, одним из серьёзных вызовов для устойчивого развития центральноазиатских стран является глобальное изменение климата. «Реагирование и адаптация к этим изменениям не ограничивается исключительно техническими мерами и практиками, не менее важно иметь глубокое концептуальное понимание истоков таких проблем и объективный взгляд на реальность», – считает он.

Аннабаев уверен, что тесное сотрудничество стран региона имеет жизненно важное значение для решения вопросов его устойчивости, в том числе глобального потепления климата. На Консультативных встречах глав государств Центральной Азии выдвигаются актуальные инициативы и принимаются важные решения по укреплению регионального сотрудничества в области смягчения последствий изменения климата.

Эксперт также обратил внимание на другой серьёзный вызов для устойчивости развития в Центральноазиатском регионе – это водно-энергетические проблемы, вопросы продовольственной безопасности.

«Страны ЦА проявляют заинтересованность в разработке и реализации комплексных стратегий цифрового сельского хозяйства, что может ускорить переход к более устойчивым и инклюзивным сельскохозяйственным и продовольственным системам и помочь в достижении Целей устойчивого развития», – говорит Аннабаев.

Он акцентировал внимание на растущей взаимосвязанности мира, где «изменения, происходящие в одной части мира, вероятно, окажут волновое воздействие на другие. Это означает, что системы производства и потребления в Центральной Азии не изолированы друг от друга или от остального мира. На них влияют многочисленные «факторы перемен».

В результате растёт интерес к системному мышлению и прогнозирующим знаниям с целью разработки более информированной и в конечном итоге более эффективной политики стран региона, что позволит сформировать крепкую экономическую архитектуру региона в целом, благодаря которой страны Центральной Азии смогут с гораздо меньшими издержками справляться с различными вызовами в будущем.

И в этом контексте было подчёркнуто, что отношения между Туркменистаном и Республикой Корея являются образцовым примером дружественных связей и равноправного, взаимовыгодного партнёрства.

Продолжая тему двусторонних туркмено-корейских отношений, другой эксперт Довлетмурад Маммедов подчеркнул, что Туркменистан и Республика Корея развивают сегодня свои надёжные партнёрские отношения в области внедрения высоких индустриальных и промышленных технологий, совместно реализуют имеющиеся большие возможности в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической сферах, в цифровизации и культурно-гуманитарном измерении.

По мнению Маммедова, в контексте партнёрства в научно-образовательной сфере немаловажную роль играет Информационный центр Кореи, призванный содействовать технологическому и инновационному развитию Туркменистана, в том числе совершенствованию цифровых услуг, повышению грамотности в области веб-дизайна и программирования, обеспечения доступа к Интернету и электронным образовательным ресурсам.

Он напомнил о прошедшей недавно в Ашхабаде встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Кореи, где также был поднят вопрос о потенциале молодёжи в формировании устойчивого будущего в Центральной Азии и Республике Корея.

«Помимо этого, прошедший в Ашхабаде в рамках 16-го Форума сотрудничества «Центральная Азия–Республика Корея» бизнес-форум молодых предпринимателей обеих стран показал их большой интерес к взаимодействию друг с другом по таким направлениям, как возобновляемая энергетика, цифровая экономика, биотехнологии, робототехника, «умный» город и т.д», – отмечает Маммедов.

В этой связи на Форуме в Ташкенте, были высказаны предложения о проведении выставки стартап-проектов молодёжи Центральной Азии и Республики Корея, которая смогла бы предоставить молодым предпринимателям и разработчикам возможности обмениваться передовыми идеями, находить партнёров и инвесторов, рассказал он.

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Форум был организован по инициативе Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан (ИСМИ) в партнёрстве с Корейским Центром международных региональных исследований при Университете иностранных языков Хангук. Дискуссия площадка объединила представителей политико-дипломатических и экспертно-аналитических кругов Республики Корея, а также руководителей и экспертов «мозговых центров» стран Центральной Азии.

С корейской стороны в мероприятии приняли участие директор Центра международных региональных исследований Канг Джун Ёнг, исполнительный директор Секретариата Форума по сотрудничеству «Республика Корея – Центральная Азия» Ли Чжон Гук, секретарь Президента Республики Корея по экономической безопасности Ван Юн Чжон, специальный докладчик аппарата Президента Республики Корея Ом Нарин, профессора и эксперты Агентства исследовательских проектов по национальным стратегиям и др.///nCa, 15 декабря 2023 г.