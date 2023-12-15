Российская транспортно-логистическая компания FESCO и Узбекские железные дороги будут продвигать транзитный маршрут через Туркменистан

FESCO, одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России и Узбекские железные дороги договорились о совместной работе на новых транзитных маршрутах через Туркменистан в Турцию, страны Африки и Средиземноморья с использованием интермодальных сервисов FESCO.

Данная договоренность была достигнута по итогам недавней встречи в Ташкенте председателя Совета директоров Транспортной группы FESCO Андрея Северилова с Абдумаликом Камилджановым, заместителем председателя правления АО «Узбекские железные дороги» («УЖД», «Узбекистон темир йуллари») и Акмалом Камаловым, председателем правления АО «Узжелдорконтейнер» («Узтемирйулконтейнер», входит в «Узбекские железные дороги»).

Как сообщают в компании FESCO, помимо этого, FESCO, «УЖД» и «Узжелдорконтейнер» условились о налаживании прямого контейнерного сообщения между Ташкентом и Москвой.

Также руководство Группы и узбекская сторона обсудили возможность участия FESCO в развитии транспортной инфраструктуры Узбекистана и потенциальных проектах в области цифровизации логистической отрасли Узбекистана.

FESCO обладает активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки.

В октябре 2022 года Группа открыла в Узбекистане дочернее предприятие FESCO TURAN для развития логистических услуг в регионе Центральной Азии. ///nCa, 15 декабря 2023 г.