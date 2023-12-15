News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Российская транспортно-логистическая компания FESCO и Узбекские железные дороги будут продвигать транзитный маршрут через Туркменистан

Российская транспортно-логистическая компания FESCO и Узбекские железные дороги будут продвигать транзитный маршрут через Туркменистан

By

FESCO, одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России и Узбекские железные дороги договорились о совместной работе на новых транзитных маршрутах через Туркменистан в Турцию, страны Африки и Средиземноморья с использованием интермодальных сервисов FESCO.

Данная договоренность была достигнута по итогам недавней встречи в Ташкенте председателя Совета директоров Транспортной группы FESCO Андрея Северилова с Абдумаликом Камилджановым, заместителем председателя правления АО «Узбекские железные дороги» («УЖД», «Узбекистон темир йуллари») и Акмалом Камаловым, председателем правления АО «Узжелдорконтейнер» («Узтемирйулконтейнер», входит в «Узбекские железные дороги»).

Как сообщают в компании FESCO, помимо этого, FESCO, «УЖД» и «Узжелдорконтейнер» условились о налаживании прямого контейнерного сообщения между Ташкентом и Москвой.

Также руководство Группы и узбекская сторона обсудили возможность участия FESCO в развитии транспортной инфраструктуры Узбекистана и потенциальных проектах в области цифровизации логистической отрасли Узбекистана.

FESCO обладает активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки.

В октябре 2022 года Группа открыла в Узбекистане дочернее предприятие FESCO TURAN для развития логистических услуг в регионе Центральной Азии. ///nCa, 15 декабря 2023 г.

 

 

 

Related posts:

  1. Российская компания поможет оцифровать туркменские железные дороги
  2. Немецкая компания инвестирует в железнодорожную отрасль Узбекистана 40 млн.долларов
  3. Российские железные дороги объявили скидку на перевозки через Казахстан и Туркменистан
  4. Россия, Кыргызстан и Узбекистан будут развивать транспортный коридор через Туркменистан
  5. Президент Туркменистана принял руководителя ОАО «Российские железные дороги»
  6. Ассоциация «Туркмен Логистика»: Туркменистан – крупный транспортно-транзитный узел континентального значения
  7. «Туркменские Железные  Дороги» сообщают о времени и расстоянии транзита вагонов через территорию Туркменистана
  8. Туркменские и Российские железные дороги намерены запустить регулярный контейнерный сервис
  9. Российские и Туркменские железные дороги наметили дальнейшие действия по продвижению коридора «Север – Юг»
  10. Российские и туркменские железные дороги подписали программу сотрудничества
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan