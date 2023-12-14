Омбудсмен Туркменистана приняла участие в мероприятиях высокого уровня в Женеве, посвященные 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека

11 – 12 декабря 2023 года Омбудсмен Туркменистана Яздурсун Гурбанназарова участвовала в мероприятиях высокого уровня «Права человека 75», организованных Управлением Верховного Комиссара ООН по правам человека в Женеве, Швейцария.

Туркменская делегация также приняла участие в параллельном мероприятии, организованном неправительственной организацией BDG и некоммерческой организацией INHR, а также национальными правозащитными учреждениями Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Конференция высокого уровня, посвященная 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, собрала высокопоставленные лица международных организаций, главы делегаций и руководители национальных правозащитных учреждений.

На открытии конференции, выступив с вступительным словом, Верховный Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк поприветствовал участников на этом важном для мирового сообщества мероприятии, и поздравил всех со славной датой принятия Всеобщей декларации прав человека.

Выступая на мероприятии, Омбудсмен Туркменистана информировала мировое сообщество о достижениях и вкладе страны в дело продвижения прав человека и верховенства закона, а также декларировала обязательства Туркменистана в рамках кампании «Права человека 75» и по дальнейшему содействию реализации норм Всеобщей декларации прав человека.

В частности, были заявлены такие обязательства как: содействие международному сотрудничеству, усиление молодежной политики, развитие экологических подходов для обеспечения прав человека, искоренение безгражданства в Туркменистане, а также укрепление независимого правозащитного учреждения.

11 декабря Омбудсмен Туркменистана также участвовала в работе параллельного мероприятия, организованного неправительственной организацией BDG и некоммерческой организацией INHR, а также национальными правозащитными учреждениями Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, и выступила с докладом, посвященным роли и вкладам национальных правозащитных учреждений по реализации ЦУР до 2030 года.

12 декабря мероприятие высокого уровня «Права человека 75» продолжило свою работу.

На утреннем заседании выступили главы ряда государств, президенты Швейцарии, Польши, Сенегала, Эстонии, Словении и вице-президенты Колумбии, Мальдивских островов и других стран. Затем заседание продолжилось в отдельных секциях по темам: « Мир и безопасность», «Цифровизация и права человека» и другие.

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своем заседании в Париже приняла Всеобщую декларацию прав человека. Принципы Всеобщей декларации прав человека заложили основу для продвижения, защиты и осуществления прав человека по всему миру.

Подтверждая приверженность неукоснительному соблюдению основополагающих Конвенций и других многосторонних международных актов ООН в области прав и свобод человека, Туркменистан на практике подтверждает готовность к активному участию в осуществлении практических действий в сфере защиты прав человека и верховенства закона.

Участие Омбудсмена Туркменистана на мероприятиях высокого уровня «Права человека 75», и связанных с ним мероприятиях еще раз доказывает приверженность страны своим обязательствам, принятым международным документам в области прав человека, и международному сотрудничеству в этом направлении. ///nCa, 14 декабря 2023 г. (на основе пресс-релиза Офиса Омбудсмена Туркменистана)