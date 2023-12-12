В Ашхабаде состоялся международный форум «Диалог – гарантия мира» в Ашхабаде

11 декабря 2023 года в конференц-зале Института международных отношений МИД Туркменистана состоялась Международная конференция «Диалог – гарантия мира», приуроченная к Международному дню нейтралитета и 28-й годовщине обретения Туркменистаном постоянного нейтрального статуса.

На пленарном заседании форума принимали участие руководство Министерства иностранных дел и главы дипмиссий Туркменистана за рубежом, руководители и представители иностранных дипмиссий, аккредитованных в Туркменистане, руководящие представители международных организаций, представители общественных организаций, национальных и зарубежных средств массовой информации.

Высокий уровень форума, представительный состав её участников стали подтверждением растущего интереса к взвешенной внутренней и внешней политике Туркменистана, понимания со стороны международного сообщества значимости и роли правового статуса нейтралитета как важного фактора обеспечения безопасности, стабильности и глобального устойчивого развития.

Как известно, глобальная инициатива «Диалог – гарантия мира» была выдвинута Национальным Лидером Туркменского Народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана в 2021 году в Ашхабаде на Форуме мира и доверия. Она была единодушно поддержана Генеральной Ассамблеей ООН, принявшей 6 декабря прошлого года резолюцию, озаглавленную «Международный год диалога как гарантии мира, 2023 год».

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в своем выступлении констатировал достигнутые успехи в деле реализации инициативы «Диалог – гарантия мира» на различных международных площадках, и в первую очередь, в ООН, которая в дальнейшем была подкреплена принятием соответствующих международных документов и проведением ряда международных мероприятий.

Было подчеркнуто что, инициатива стала результатом тщательного и объективного анализа текущей международной обстановки, характера и тенденцией в межгосударственных отношениях. Наряду с этим она выступает в качестве призыва ко всем государствам осознать свою ответственность за судьбы мира, остановить растущее нагнетание эскалации и нетерпимости, трезво проанализировать современную ситуацию в мире, переосмыслить ее с исторической и перспективной точек зрения.

Также отмечалось, что Диалог, выступающий в качестве гарантии мира на планете, это – живой, творческий процесс, который призван охватывать значительный спектр деятельности. В этом контексте обозначена целесообразность расширить проецирование этой формулы на решение универсальных задач в таких сферах, как изменение окружающей среды, проблемы беженцев, обеспечение продовольственной безопасности, ряд других важных тем гуманитарной проблематики. Вместе с тем было предложено совместно с партнерами из заинтересованных государств, международных специализированных организаций подумать над формированием программных действий в указанных направлениях на среднесрочную перспективу.

Руководители авторитетных международных организаций, объединений и внешнеполитических ведомств поделились своим видением позитивной роли Туркменистана в упрочении международных отношений, подчеркнули вклад страны в решении глобальных проблем

На пленарной сессии по видеосвязи выступили Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ г-жа Пиа Каума, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, заместитель Генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям г-жа Мелисса Флеминг, заместитель Генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, министр иностранных дел Румынии г-жа Луминица Одобеску, а также Президент Глобального института зелёного роста Пан Ги Мун.

По окончании пленарного заседания работа Международной конференции «Диалог – гарантия мира» продолжилась в рамках четырёх тематических сессий, которые прошли в смешанном формате.

Первая из них – «Использование диалога, как основной инструмент превентивной деятельности». В работе данной сессии состоялся обмен мнениями о путях восстановления ценностных установок, мировоззренческих взглядов и традиций сохранения и поощрения мира, заложенных в глобальной Декларации в области культуры мира.

Во второй тематической сессии «О роли женщин в установлении мира через диалог» участники подчеркнули, что женщины играют фундаментальную роль в развитии межкультурного диалога в увеличении оперативной эффективности сектора безопасности и в установлении устойчивого мира и безопасности по всему миру.

Третья тематическая сессия «Голоса молодежи: Расширение возможностей будущих поколений через диалог» состоялся обмен мнениями о расширении возможностей нового поколения для активного участия в формировании устойчивого и жизнеспособного будущего своей страны и всего мира.

Четвертая тематическая сессия «Международное сотрудничество: Дипломатический диалог по Глобальному сотрудничеству в области окружающей среды» рассмотрела особенности развития международного сотрудничества с целью решения проблем охраны окружающей среды.

По завершению форума и тематических сессий был принят Итоговый документ.///nCa/МИД Туркменистана, 12 декабря 2023 г.