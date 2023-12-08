Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрирует новые производственные достижения

Очередная скважина введена в эксплуатацию на месторождении «Галкыныш»

Еще одна газовая скважина введена в эксплуатацию на газовом месторождении «Галкыныш», которая является одним из крупнейших в мире по запасам природного газа. Ее суточный дебит составляет 2 миллиона кубических метров природного газа в день.

В результате количество продуктивных газовых скважин завода №1 по очистке газа от серы на месторождении Галкыныш достигло тридцати.

Контроль добычи сырья из газовой скважины полностью автоматизирован.

Малайское месторождение стабильно поставляет газ в трубопровод Туркменистан-Китай

Из Малайского месторождения, расположенного в Лебапском велаяте на востоке Туркменистана, ежесуточно перекачивается в среднем более 18 миллионов кубометров природного газа.

Добываемый газ перерабатывается и по газопроводу высокого давления Малай-Багтыярлык общей протяженностью порядка 188 километров поступает в международный газопровод Туркменистан-Китай.

В январе 2021 года на месторождении была сдана в эксплуатацию новая дожимная компрессорная станция мощностью 30 млрд.кубометров в год.

На месторождении Узынада получен приток газового конденсата

На месторождении Узынада, которое находится в 74 километрах от Балканабада, административного центра Балканского велаята, был обнаружен новый приток газового конденсата.

Сырье получено на 78-й и 82-й скважинах с глубин 6655-6659 метров и 6654-6658 метров.

На скважине №74 месторождения Узынада обнаружены залежи газового конденсата на глубине от 6662 до 6668 метров. В настоящее время усиленно ведутся работы по разработке на 76-й и 83-й скважинах.

Месторождение Узынада осваивается с 70-х годов прошлого века. Однако, буровые работы на глубине 4213 метров были остановлены, так как не было обнаружено углеводородных пластов. В 2015 году, основываясь на достоверном мнении ученых-нефтяников и геологов, было решено вновь вернуться к этому вопросу и приступить к бурению 7-й поисково-разведочной скважины проектной глубиной 7150 метров. Через два года после продолжительных буровых работ был получен мощный поток углеводородного сырья с глубины 6689-6695 метров. Позже здесь было пробурено еще две скважины. ///nCa, 8 декабря 2023 г. (по материалам газеты «Nebit-Gaz»)