Туркменистан: Крупный региональный центр международных коридоров

Сапа Гурбанбердиев, ведущий специалист ХО «Türkmen logistika ulgamy».

Одним из стратегически значимых направлений внешнеполитической деятельности Туркменистана является развитие транспортно-коммуникационных сообщений как на региональном, так и международном уровнях для достижения Глобальной повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года. Этим целям служит Программа развития транспортной дипломатии Президента Туркменистана на 2022–2025 годы. Она направлена на эффективную реализацию транспортного потенциала и укрепление позиций Туркменистана в качестве регионального центра международных транспортно-транзитных коридоров.

Значимым событием для продвижения транспортной дипломатии Туркменистана стала Международная научно-практическая конференция «Устойчивый транспорт: вклад в устойчивое развитие» и выставка по случаю впервые отмечаемого 26 ноября Всемирного дня устойчивого транспорта. Конференция и состоявшиеся на её полях встречи продемонстрировали приверженность нашей страны взятому курсу на устойчивый транспорт и подтвердили место Туркменистана как важного звена на Великом Шёлковом пути. Значение этой конференции и в том, что она придала новый импульс для расширения партнёрских связей в транспортной сфере и реализации перспективных совместных проектов в данной области.

В этом плане особое значение имеет состоявшаяся 26–27 ноября в Ашхабаде первая встреча представителей Совместной туркмено-казахстанской рабочей комиссии по вопросам транспортно-транзитных перевозок и логистики. Выгодное географическое расположение Туркменистана и Казахстана создаёт благоприятные условия для эффективного использования инфраструктуры национальных транспортно-транзитных коридоров, пролегающих по территории наших дружественных стран, согласования и реализации совместных проектов в данной области, развития логистических центров, обеспечения безопасности перевозок, а также ценовой политики. В ходе заседания обсуждались вопросы укрепления двусторонних отношений в области автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, поддержки логистических организаций.

Итоги переговоров стороны закрепили в Меморандуме о транспортной взаимосвязанности, подписанном Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта Республики Казахстан. Документ будет способствовать расширению и поощрению сотрудничества по привлечению объёмов перевозок по территориям Туркменистана и Казахстана, включая принятие совместных мер по созданию благоприятных тарифных условий, синхронизации развития инфраструктуры, внедрению цифровых решений для обмена предварительной и иной информацией и т.д.

В ноябре в ходе очередного, шестого заседания Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству было подписано Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о международном автомобильном сообщении. Это является наглядным успехом по реализации идеи Героя-Аркадага о возрождении Великого Шёлкового пути в новых исторических условиях, а также напрямую отвечает целям выдвинутой Китаем международной инициативы «Один пояс, один путь». В единстве они обуславливают формирование благоприятного климата для продвижения конструктивного диалога между государствами Азии и Европы. Сегодня через территорию Туркменистана проходит большой объём грузоперевозок, следующих из Китая. Подписание нового межправительственного двустороннего соглашения даст мощный стимул торгово-экономическим связям на всём Евразийском пространстве.

В ходе состоявшегося в Лондоне в ноябре бизнес-форума «Инвестиции и развитие Туркменистана» Транспортно-логистический центр Туркменистана и финская логистическая компания Nurminen Logistics Oyj подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ нацелен на развитие международных грузовых перевозок через транспортно-транзитные коридоры Туркменистана, Финляндии и других скандинавских стран. В рамках сотрудничества стороны будут обмениваться информацией, проводить консультации по мультимодальным перевозкам, а также различные встречи.

О роли Туркменистана как важнейшего звена на транспортно-транзитных маршрутах свидетельствует и тот факт, что в ходе рабочей поездки в Азербайджан заместителя министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана обсуждались возможности перевозок автомобилей, следующих в Кыргызстан транзитом через Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан, на паромах из порта Алят по Каспийскому морю в порт Туркменбаши. Кроме того, на финише работа над открытием южного транспортного коридора, который с юга Кыргызстана пойдёт в Узбекистан, далее в Туркменистан, оттуда выйдет к Каспийскому морю, а дальше – в Россию. Это будет бесшовный мультимодальный коридор с использованием различных видов транспорта, которые начнут стыковаться между собой по цифровому документообороту.

Транспортное взаимодействие остаётся также значимым вектором долгосрочного партнёрства Туркменистана и Исламской Республики Иран. Это было подчёркнуто на заседании Межправительственной туркмено-иранской комиссии и конкретно обсуждалось на встрече руководителей транспортно-коммуникационного комплекса. Встречи прошли в середине октября.

Как известно, наши страны связывает железная дорога Казахстан–Туркменистан–Иран, которая является важным звеном международного транспортного маршрута Север–Юг. Эта стальная магистраль соединила Азию и Европу и открыла новые возможности для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества не только в регионе, но и на всём Евразийском пространстве. По подсчётам экономистов, этот маршрут в сравнении с другими альтернативами доставок из Китая в Иран даёт экономию во времени от 12 до 14 дней, что открывает новые возможности для наращивания товаропотоков на этом направлении. Другая железная дорога Теджен–Серахс–Мешхед обеспечила кратчайший путь к транспортным сетям Ирана, Турции, Ближнего и Дальнего Востока. Широкие возможности для наращивания сотрудничества в этом секторе и увеличения грузоперевозок создаёт использование Международного морского порта Туркменбаши и портов Ирана на Каспийском море. Большое значение для дальнейшего развития сотрудничества в транспортной сфере будет иметь строительство автомобильной дороги Этрек–Гумдаг. Договорённость об этом была закреплена в Меморандуме о сотрудничестве между Государственным агентством по управлению строительством автомобильных дорог и Министерством дорожного и городского строительства Исламской Республики Иран по строительству автомобильной дороги Гумдаг–Этрек–граница Ирана.

Заметно активизировала свои грузоперевозки через Туркменистан «РЖД Логистика» (Россия). В настоящее время прорабатывается возможность организации в 2024 году экспортных перевозок муки в контейнерах в Иран и Индию через Туркменистан.

Развивая международное сотрудничество, Туркменистан продолжает совершенствовать свою транспортно-логистическую инфраструктуру. В этом плане надо отметить новую автостоянку для международных транспортных операций на территории страны. Стоянка расположена на 16-м километре автодороги Ашхабад–Мары Центра автостоянок Хозяйственного управления при Министерстве внутренних дел Туркменистана. На стоянке созданы все условия для качественного обслуживания транспортных средств, осуществляющих международные перевозки, а также их водителей.

Таким образом, совершенно очевидно, что Туркменистан становится крупным международным логистическим центром. ///Первоначально опубликовано в газете «Нейтральный Туркменистан», 4 декабря 2023 г.