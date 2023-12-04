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Итоги рабочего визита Президента Туркменистана в ОАЭ и участия во Всемирном климатическом саммите

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2 декабря поздно вечером завершился рабочий визит Президента Сердара Бердымухамедова в Объединённые Арабские Эмираты, где проходит 28-я Конференция Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28).

В ходе визита глава государства выступил на Всемирном климатическом саммите ООН. Президент заявил о присоединении Туркменистана, вносящего весомый вклад в международные усилия по сокращению выбросов метана, к Глобальному метановому обязательству и продолжении активного сотрудничества с международными организациями и государствами-партнёрами по решению климатических проблем.

На многосторонней встрече высокого уровня Туркменистан поддержал подготовленные документы и инициативы, в частности:

  • Декларацию по климату и здоровью
  • Эмиратскую Декларацию об устойчивом сельском хозяйстве, устойчивых продовольственных системах и борьбе с изменением климата
  • Инициативу о создании Коалиции COP-28 за многоуровневое партнёрство с высокими амбициями по борьбе с изменением климата.

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Состояние и перспективы дальнейшего наращивания установившегося конструктивного межгосударственного диалога, успешно развиваемого на двусторонней и многосторонней основе, были обсуждены в ходе состоявшейся сегодня встречи Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра, министром по делам Аппарата Президента Объединённых Арабских Эмиратов Шейхом Мансуром Бин Зайед Аль Нахайяном.

В рамках визита в ОАЭ Президенту Туркменистана от имени Вице-президента, Премьер-министра, министра обороны Объединённых Арабских Эмиратов, Правителя эмирата Дубай Шейха Мохаммеда Бин Рашид Аль Мактума был вручён специальный подарок – написанные золотой росписью аяты из священного Корана.

Сердар Бердымухамедов сказал, что рассматривает подарок как символ высокого уровня динамично развивающихся и обогащающихся новым содержанием дружественных туркмено-эмиратских отношений.

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На полях COP28 2 декабря члены туркменской делегации приняли участие в многосторонних встречах, посвящённых вопросам охраны природы как важнейшего и неотъемлемого условия жизни и благополучия, роли молодёжи в борьбе с изменением климата, ускорения реализации действий по защите питьевой воды и климата, ускорения к переходу к справедливому, равноправному и скоординированному энергопотоку, в частности, к новым видам источников энергии, используемых в современный период.

Большое внимание было уделено встрече на тему «Здравоохранение – в центре повестки дня по изменению климата», по итогам которой была принята «Декларация СОР-28 по климату и здоровью».

Туркменская сторона, неизменно заявляющая о готовности к продолжению многостороннего диалога в рамках глобальных климатических инициатив, поддержала эту Декларацию, подтвердив приверженность общей решимости и единства в вопросах здравоохранения при реализации Парижского соглашения.

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Проведение COP-28 совпало с широким празднованием Национального дня ОАЭ – ежегодно отмечаемого 2 декабря.

Вечером Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в грандиозных торжествах, посвящённых Национальному дню Объединённых Арабских Эмиратов.

По случаю 52-й годовщины образования ОАЭ были организованы красочные выступления представителей культуры и искусства.

По завершении двухдневного рабочего визита в Объединённые Арабские Эмираты Президент Туркменистана отбыл в Ашхабад. ///nCa, 4 декабря 2023 г. (на основе репортажа TDH)

 

 

 

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