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Президент Туркменистана встретился в Дубае с заместителем Премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов

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В ходе своего рабочего визита в Дубае Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Вице-президентом, вице-премьером, министром по делам Аппарата Президента Объединённых Арабских Эмиратов Шейхом Мансуром Бин Зайед Аль Нахайяном.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы многоаспектного туркмено-эмиратского сотрудничества, передает TDH.

Шейх Мансур Бин Зайед Аль Нахайян поблагодарил Президента Туркменистана за активное участие в нынешнем Глобальном форуме и выдвинутые туркменской стороной инициативы.

Президент Туркменистана дал высокую оценку организационному уровню проходящей в Дубае Конференции COP28, которая, безусловно, стала одним из значимых международных событий уходящего года.

Туркменистан, вносящий весомый вклад в принимаемые мировым сообществом усилия по решению этой злободневной проблемы, заинтересован в продолжении скоординированной совместной борьбы с изменением климата и его негативными последствиями, отметил Президент.

В соответствии с Национальной стратегией по изменению климата, Туркменистан предпринимает конкретные шаги по снижению вредных выбросов в атмосферу, внедрению современных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, особенно в нефтегазовой, электроэнергетической и транспортной сферах.

По общему мнению, именно эти базовые сектора туркменской экономики представляют широкое поле для долгосрочного взаимовыгодного партнёрства и масштабных совместных проектов, реализация которых будет способствовать активизации экономического сотрудничества и более полной реализации имеющегося потенциала взаимодействия.

В свою очередь, Шейх Мансур Бин Зайед Аль Нахайян выразил заинтересованность эмиратской стороны в выводе двусторонних отношений на качественно новый уровень, отметив, что в ОАЭ искренне радуются достижениям современного Туркменистана.

1-2 декабря 2023 года Президент Туркменистана находился с рабочим визитом в Дубае для участия во Всемирном климатическом саммите, который состоялся в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

На полях визита глава Туркменистана ранее встретился с Исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), заместителем Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Ингер Андерсен. ///nCa, 2 декабря 2023 г. 

 

 

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