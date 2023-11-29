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ПРООН инициирует разработку рекомендаций по созданию системы мониторинга и оценки адаптационной деятельности в Туркменистане

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Ашхабад, 23 ноября 2023 г.: 23 ноября в рамках проекта «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане» был организован круглый стол для национальных специалистов, на котором был представлен предлагаемый подход к развитию системы мониторинга и оценки усилий по адаптации к изменению климата. Хорошо налаженная система мониторинга и оценки будет содействовать достижению прогресса и эффективности реализации мер по адаптации, информированию лиц, принимающих решения, о лучших возможных вариантах стратегии по адаптации, обеспечению прозрачности и подотчетности перед общественностью и международным сообществом, а также поддержке отчетности страны по международным обязательствам, таким как Парижское соглашение по климату.

В усилиях по адаптации к изменению климата, где часто преобладает неопределенность, подобная система поможет укрепить подход к адаптивному управлению, позволяя реагировать на новые данные и меняющиеся условия.

Участники круглого стола получили представление о применяемых в глобальном масштабе подходах и опыте других стран в разработке таких систем, а также обсудили предлагаемые шаги по созданию этих систем на национальном уровне.

Эксперты проекта представили анализ документов национального уровня, определяющих приоритеты адаптации, подготовленные с учетом применения индикаторов адаптационного процесса. Международный эксперт ПРООН Екатерина Мельниченко отметила: «Не существует единой стандартизированной методологии, которую страна могла бы применять в процессе развития. Вот почему очень важно учиться на существующем опыте, лучших практиках и начинать обсуждения с заинтересованными сторонами для интеграции в уже существующие системы и процессы».

После этого участники рассмотрели индикаторы, предложенные для каждого приоритетного сектора Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата. Участники подчеркнули важность разработки показателей, которые конкретно отражают усилия по адаптации для каждого сектора, уделяя особое внимание эффективности использования воды в сельском хозяйстве и текущим процессам, связанным с Каспийским морем.

Завершая круглый стол, участники обсудили применимость предложенной системы для Туркменистана и обсудили последующие шаги, необходимые для ее реализации.
///ПРООН Туркменистан

 

 

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