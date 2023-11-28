Спецпредставитель Президента США по климату позвонил Президенту Туркменистана

В понедельник, 27 ноября, Президент Сердар Бердымухамедов провел телефонные переговоры со специальным представителем Президента Соединённых Штатов Америки по климату Джоном Керри. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Главной темой беседы стала подготовка к предстоящей Конференции COP-28 в Дубае, климатическая проблематика, в частности, взаимодействие Туркменистана и США в области сокращения выбросов метана в атмосферу и возможности правового закрепления сотрудничества в данной сфере, сообщает TDH.

Туркменистан рассматривает вопросы изменения климата в качестве одного из приоритетных аспектов внешнеполитического курса, отметил Президент Бердымухамедов.

В этой связи подчёркивалось, что Туркменистан с уважением относится к позиции государств мира, в том числе США, в отношении предпринимаемых мер по консолидации усилий международного сообщества по данной проблематике, а выдвигаемые предложения – позитивно оцениваются туркменской стороной.

В свою очередь, Дж.Керри выдвинул ряд конкретных предложений по вопросам борьбы с изменением климата с упором на сокращение выбросов метана.

В ходе беседы констатировалось, что глобальные экологические вызовы ставят перед государствами мира новые задачи, прежде всего касающиеся модернизации национальных планов и стратегий, включения в них современных стандартов по снижению выбросов парниковых газов. Вместе с тем требуется решение вопросов инвестиций в возобновляемые источники энергии, разработка технологий для адаптаций к изменениям климата.

Как отмечалось, Туркменистан активно участвует в претворении в жизнь международных инициатив и соглашений в данной сфере. Так, 13 ноября текущего года Туркменистан подписал Меморандум о сотрудничестве с ЮНЕП, что стало первым практическим шагом на пути практической реализации предложения Туркменистана о создании Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата.

В ходе Конференции COP-26 Туркменистан поддержал инициативу по Глобальному метановому обязательству и заинтересован в её детальном изучении. В этой связи были озвучены приоритетные позиции Туркменистана по этому вопросу.

В завершение беседы Президент Сердар Бердымухамедов и специальный представитель Президента Соединённых Штатов Америки по климату Джон Керри высказались за дальнейшее конструктивное межгосударственное взаимодействие. ///nCa, 28 ноября 2023 г.