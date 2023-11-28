Казахстан строит новую железную дорогу, которая повысит качество связуемости между с Узбекистаном и в Центральной Азии

На юге Казахстана – в Туркестанской области – в понедельник, 27 ноября, началось строительство новой железнодорожной линии, которая соединит самые южные районы Казахстана с остальной частью страны и улучшит качество транспортной связуемости с соседним Узбекистаном с дальнейшей перспективой развития транзиторного потенциала страны.

Железнодорожная линии Дарбаза – Мактаарал протяженностью 152 км позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш – Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию «Сарыагаш» и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана в целом, отмечается в пресс-релизе правительства Казахстана.

«Железные дороги являются стальными артериями, обеспечивающими развитие экономической и социальной сфер нашего государства. В прошлом году был перевезен максимальный за 30 лет независимости Казахстана объем грузов, который составил свыше 245 млрд тонно-километров. Высокие темпы сохраняются и в текущем году», — сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на церемонии начала строительства дороги.

По его словам, до конца года объем перевозок грузов с Узбекистаном составит 31 млн тонн, что на 16% выше уровня прошлого года.

Кроме того, линия Дарбаза – Мактаарал соединит два отдаленных района Туркестанской области – Мактааральский и Жетысайский – с остальной частью Казахстана. Железная трасса обеспечит прямой выход грузов с Казахстана в эти районы и с данных районов в Казахстан, поскольку сейчас они вынуждены проходить границу с Узбекистаном.

Проект, реализация которого завершится в 2025 году, разделен на два этапа. Первый предполагает строительство линии Ердаут – Мактаарал – государственная граница Узбекистана с выходом на станцию «Сырдарья».

Вторым этапом предусмотрен ввод в эксплуатацию ветки Жетысай – государственная граница Узбекистана с выходом на ту же станцию. Доля казахстанского содержания в проекте составит 85%.

Одна из выгод в строительстве новой железнодорожной линии заключается в перспективе увеличения транзитного потенциала Казахстана.

Заместитель председателя Казахстанских Железных Дорог (КТЖ) Канат Альмагамбетов считает, что грузы, которые идут на Афганистан, Иран, Таджикистан и Узбекистан, будут быстрее проходить по этой линии. Еще один эффект: ослабится напряжение на участке Сарыагаш – Ташкент.

Он также сообщил, что в настоящее время обсуждается строительство железной дороги через Пакистан в Индию. И запуск линии Дарбаза – Мактаарал станет значительным вкладом Казахстана в развитие этого стратегического маршрута.

«Мы прогнозируем, что грузопоток дополнительно увеличится на 10-14 млн тонн. А в дальнейшем возможен рост до 20-25 млн тонн. Этот участок, обходя Ташкентский узел, будет гораздо быстрее провозить грузы в обоих направлениях», — заключил Канат Альмагамбетов.

В рамках дальнейшего расширения транспортно-транзитного потенциала Казахстана Правительством ведется планомерная работа по развитию ж/д инфраструктуры. В частности, уже идет строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты и новой железной дороги в обход Алматы. В ближайшее время планируется старт работ по новой ж/д линии Бахты – Аягоз с выходом на третий международный стык с Китаем. Всего в течение трех лет в республике будет построено свыше 1300 км железных дорог. ///nCa, 28 ноября 2023 г.