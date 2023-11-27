Товарооборот между Россией и Туркменистаном вырос на 11,6% в связи с бурным развитием торговли по восточной ветке транспортного коридора Север-Юг

Россия и Туркменистан испытывают значительный рост двустороннего товарооборота в этом году на 11,6%, и львиная доля показателя обусловлена ростом торговых потоков через Туркменистан из Ирана. Это очевидно из слов исполнительного директора Российско-Туркменского Делового совета Михаила Румянцева.

«Многие уже хотят выгружать товар на Бендер-Аббас (порт Ирана) и отправлять его дальше – есть огромный потенциал к повышению показателя», – рассказал он в интервью порталу “РЖД-Партнер“.

По словам Румянцева, рост грузопотоков сдерживается инфраструктурными ограничениями на железнодорожном пограничном переходе Сарахс-Сарахс между Туркменистаном и Ираном. Разница между шириной колеи в Туркменистане (1520 мм) и Иране (1435 мм) требует замены колес вагонов на границе.

Однако, чтобы устранить это препятствие, уже предпринимаются усилия, направленные на оптимизацию перемещения грузов и снижение транспортных расходов.

«Сейчас там в ускоренном порядке будет проводиться реконструкция. Это сократит издержки, и продукция будет приходить гораздо быстрее. Благодаря Восточной ветке МТК Север – Юг и тому, что к собранному подвижному составу можно приставлять вагоны, удастся увеличить объем поставляемой продукции в обе стороны», – пояснил Румянцев.

Потенциал для дальнейшего роста торговли огромен, о чем свидетельствует растущий интерес к использованию иранского порта Бандар-Аббас в качестве перевалочного узла для товаров, предназначенных для России.

«Автомобили не могут вывезти товары в том количестве, в котором это происходит по железной дороге. Кроме того, бензин дорожает, а железная дорога, которая проходит через Туркменистан и Иран с выгрузкой в порту Бендер-Аббас, – это потенциал, который мы всячески готовы поддерживать», – добавил Румянцев.

Как видно из замечаний Румянцева, Россия привержена поддержке развития Международного транспортного коридора Север-Юг не только через облегчение процессов перемещения грузов, но и путем содействия интеграции российского бизнеса в экономику Туркменистана. Эти меры могут включат оказание помощи в налаживании деятельности в Туркменистане и содействие финансовым операциям.

Кроме того, создание логистических баз в Туркменистане открывает огромные перспективы для превращения страны в региональный торговый центр. Такое стратегическое расположение позволит странам-экспортерам беспрепятственно транспортировать товары в соседний Афганистан, что еще больше расширит региональные торговые связи, подчеркнул он.

Ранее, компания “РЖД Логистика” озвучила планы по изучению возможности экспорта муки в контейнерах в Иран и Индию по железнодорожному участку коридора Север-Юг, проходящему через Казахстан и Туркменистан. ///nCa, 27 ноября 2023 г. (Фото – Freepik.com)