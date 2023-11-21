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«РЖД Логистика» планирует транзитные перевозки  муки через Туркменистан

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Филиал АО «РЖД Логистика» (логистическое крыло Российских Железных Дорог) в Саратове организует железнодорожные перевозки из России в Туркменистан продукции одного из крупных перерабатывающих предприятий региона.

Как сообщает РЖД-Логистика, груз загружается на предприятии и транспортируется в крытых вагонах со ст. Саратов-Порт (Россия) до станции Анев (Туркменистан), пересекает транзитом территорию Республики Казахстан через погранпереходы Кигаш и Болашак.

В рамках проекта в период с августа по октябрь 2023 года по этому маршруту доставлено 1020 тонн муки.

По словам директора филиала «РЖД Логистики» в Саратове Веры Вторыгиной, на следующем этапе развития сотрудничества с заказчиком прорабатывается возможность организации в 2024 году экспортных перевозок муки в контейнерах в Иран и Индию с использованием сервисов «РЖД Логистики».

Специалисты «РЖД Логистики» оказывают полный комплекс услуг, в том числе предоставление подвижного состава, перевозку по железной дороге, оплату тарифов и сборов, таможенное оформление груза и осуществляют диспетчерский контроль до станции назначения. ///nCa, 21 ноября 2023 г.

 

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