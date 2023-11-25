Делегацию КНР на заседании Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству возглавит вице-премьер Дин Сюэсян

29 ноября в Ашхабаде состоится 6-ое заседание Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. О подготовке к встрече отчитался на заседании Кабинета министров Туркменистана в пятницу (24 ноября), зампред, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Как отмечалось в докладе, отношения между двумя странами носят стратегический характер. В целях укрепления и расширения взаимовыгодного межгосударственного партнёрства, развития туркмено-китайских связей по новым перспективным направлениям, на основе соответствующего двустороннего Соглашения был создан вышеназванный Комитет, в структуре которого действуют 6 профильных подкомитетов.

До настоящего времени состоялось пять заседаний Комитета.

На повестку дня очередного заседания Комитета будут вынесены актуальные вопросы межгосударственного взаимодействия в таких сферах, как нефтегазовый сектор, транспорт и логистика, сельское хозяйство, химическая и текстильная промышленность, наука и образование, область высоких технологий, здравоохранение и др.

По итогам заседания предусматривается подписание соответствующего Протокола.

***

Спикер МИД Китая Мао Нин на пресс-брифинге в пятницу сообщила о том, что в заседании совместного комитета по сотрудничеству в Ашхабаде примет участие вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

Дин Сюэсян является первым заместителем Премьер-министра Государственного Совета Китайской Народной Республики, членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Ниже приводим соответствующие выдержки из материалов брифинга МИД КНР:

«По приглашению Первого заместителя Премьер-министра Казахстана Романа Скляра и заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Государственного совета Дин Сюэсян посетит с 26 по 30 ноября Казахстан и Туркменистан и проведет 11-е заседание китайско-казахстанского Комитета по сотрудничеству и 6-е заседание китайско-туркменского Комитета по сотрудничеству».

«Казахстан и Туркменистан являются дружественными соседями и всесторонними стратегическими партнерами. В настоящее время под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина, президента Касым-Жомарта Токаева и президента Сердара Бердымухамедова отношения Китая с двумя странами вышли на высокий уровень. Мы активно строим сообщество с общим будущим с обеими странами на двусторонней основе. Являясь основными механизмами планирования, руководства и координации двустороннего сотрудничества, Китайско-Казахстанский комитет сотрудничества и Китайско-Туркменский комитет сотрудничества сыграли жизненно важную роль в реализации общих договоренностей между главами государств и продвижении сотрудничества в различных областях. Оба комитета проводят очное заседание впервые после пандемии. Это еще один важный обмен мнениями на высоком уровне между Китаем и странами Центральной Азии после саммита Китай-Центральная Азия в мае и третьего форума международного сотрудничества “Пояс и путь” в октябре этого года.

Мы убеждены, что этот визит, несомненно, приведет к достижению взаимопонимания между главами государств и укрепит политическое взаимное доверие, углубит всестороннее сотрудничество и придаст новый импульс построению более тесного сообщества с общим будущим между Китаем и Казахстаном, а также между Китаем и Туркменистаном».

***

В октябре на полях третьего форума международного сотрудничества “Пояс и путь” Дин Сюэсян встречался в Пекине с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и туркменской делегацией. ///nCa, 25 ноября 2023 г.